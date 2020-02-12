iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir

Wi-Fi, Bluetooth ve 5G gibi sıkça kullanılan teknolojileri hepimiz biliyoruz. Şimdi ise Apple'ın, yeni iPhone modellerinde kullandığı yeni bir kablosuz iletişim teknolojini öğrenme zamanı.

Ultra Geniş Bant (UWB) adı verilen yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi, yeni iPhone 11 serisinde kullanılmaya başlandı bile.

Bu yeni teknoloji, tıpkı Bluetooth gibi cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor.

Ancak UWB, radyo dalgalarının cihazlar arasındaki gidip gelme süresini hesaplayarak oldukça hassas konum belirleme özelliğine sahip.

Yeni teknoloji, yakınlardaki cihazların konum tespitini oldukça hassas yapıp, veri aktarmayı daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

AIRDROP İLE DOSYA PAYLAŞMAK ÇOK DAHA KOLAY

UWB teknolojisi, kullanılan cihazların yönünü hassas bir şekilde belirleme yeteneğine sahip. Örneğin bir odada bulunan birden fazla iPhone'dan birine AirDrop ile dosya göndermek istediğinizde, telefonunuzu sadece o yöne çevirmeniz yeterli.

İÇ MEKANLARDA OLDUKÇA ETKİLİ

Uydu tabanlı GPS, özellikle harita üzerinden konum tespitinde oldukça başarılı. Ancak iç mekanlardaki hassas konum tespitinde, yeteri kadar kullanışlı değil. UWB teknolojisi ise iç mekanlarda bile, oldukça hassas konum tespiti yapabiliyor.

Bu teknoloji ile etrafınızdaki cihazlarla da hızlı bir şekilde iletişim kurulabiliyor. Örneğin gelecekte, arabanızın yanına gittiğinizde aracınızın telefonunuzu anında tanıdığını ve kapıların otomatik açıldığını düşünün. Arabadan çıktığınızda ise artık araçta olmadığınız tespit edilerek, kapıların kapandığını hayal edin.

İşte bütün bu yenilikler UWB teknolojisi ile gerçekleşecek. Kısaca özetlemek gerekirse, evinizdeki akıllı cihazlar, evin içinde dolaşırken bile adım adım sizi takip ederek sizinle sürekli etkileşim içinde olacak.

Bluetooth tabanlı konum algılama teknolojileri, konumunuzu doğru tespit edebilmek için yaklaşık 2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. UWB ise, konum tespit etme konusunda diğer teknolojilerden yaklaşık bin kat daha hızlı.