taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0043
Euro
6.5502
Altın
1564.22
Borsa
119736.13
Gram Altın
303.055
Bitcoin
61858.58

iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir

Apple'ın, iPhone 11 modellerinde kullandığı Ultra Geniş Bant(UWB) teknolojisi hakkında her şey.

  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Wi-Fi, Bluetooth ve 5G gibi sıkça kullanılan teknolojileri hepimiz biliyoruz. Şimdi ise Apple'ın, yeni iPhone modellerinde kullandığı yeni bir kablosuz iletişim teknolojini öğrenme zamanı.

Ultra Geniş Bant (UWB) adı verilen yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi, yeni iPhone 11 serisinde kullanılmaya başlandı bile.

Bu yeni teknoloji, tıpkı Bluetooth gibi cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor.

Ancak UWB, radyo dalgalarının cihazlar arasındaki gidip gelme süresini hesaplayarak oldukça hassas konum belirleme özelliğine sahip.

Yeni teknoloji, yakınlardaki cihazların konum tespitini oldukça hassas yapıp, veri aktarmayı daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

uwb

AIRDROP İLE DOSYA PAYLAŞMAK ÇOK DAHA KOLAY

UWB teknolojisi, kullanılan cihazların yönünü hassas bir şekilde belirleme yeteneğine sahip. Örneğin bir odada bulunan birden fazla iPhone'dan birine AirDrop ile dosya göndermek istediğinizde, telefonunuzu sadece o yöne çevirmeniz yeterli.

İÇ MEKANLARDA OLDUKÇA ETKİLİ

Uydu tabanlı GPS, özellikle harita üzerinden konum tespitinde oldukça başarılı. Ancak iç mekanlardaki hassas konum tespitinde, yeteri kadar kullanışlı değil. UWB teknolojisi ise iç mekanlarda bile, oldukça hassas konum tespiti yapabiliyor.

uwb

Bu teknoloji ile etrafınızdaki cihazlarla da hızlı bir şekilde iletişim kurulabiliyor. Örneğin gelecekte, arabanızın yanına gittiğinizde aracınızın telefonunuzu anında tanıdığını ve kapıların otomatik açıldığını düşünün. Arabadan çıktığınızda ise artık araçta olmadığınız tespit edilerek, kapıların kapandığını hayal edin.

İşte bütün bu yenilikler UWB teknolojisi ile gerçekleşecek. Kısaca özetlemek gerekirse, evinizdeki akıllı cihazlar, evin içinde dolaşırken bile adım adım sizi takip ederek sizinle sürekli etkileşim içinde olacak.

Bluetooth tabanlı konum algılama teknolojileri, konumunuzu doğru tespit edebilmek için yaklaşık 2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. UWB ise, konum tespit etme konusunda diğer teknolojilerden yaklaşık bin kat daha hızlı.

iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir

iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir

iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir

iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi iptal edilebilir
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Barselona'da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi tehlikeye girdi.
Samsung, ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung, ABD'de düzenlediği etkinlikte, şirketin Galaxy Fold'dan sonra ikinci katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip'i tanıttı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri.
Samsung, merakla beklenen Galaxy S20 serisini tanıttı
Samsung, Türkiye saati ile 22:00'da ABD'de gerçekleştirdiği UNPACKED etkinliğinde, yeni Galaxy S20 serisini tanıttı. İşte telefonların fiyatları ve özellikleri.
Instagram, IGTV videolarından para kazanmanıza izin verecek
Instagram, çok yakında IGTV videoları üzerinden kullanıcıların para kazanmasını sağlayabilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göz tiki nedir
Göz tiki nedir
0
Etimoloji nedir
Etimoloji nedir
0
Serebral palsi nedir
Serebral palsi nedir
2
Yararlı bakterilerin faydaları nelerdir
Yararlı bakterilerin faydaları nelerdir
7
Trake solunumu nedir
Trake solunumu nedir
3
Alkali suyun faydaları
Alkali suyun faydaları
5
Mangal yapacaklara 5 öneri
Mangal yapacaklara 5 öneri
24
[+] Görüş bildir