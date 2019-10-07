iPhone 11 modellerinin batarya test sonuçları belli oldu

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtmasının ardından, telefonlarla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de batarya performansı oldu. Her bir telefonun tek bir şarjla ne kadar dayandığına geçmeden önce, batarya kapasitelerine bir göz atalım:

iPhone 11: 3046 mAh

iPhone 11 Pro: 3190 mAh

iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh

Tom's Guide, her üç telefonun da ekran parlaklığını aynı seviyeye ayarladı. ardından batarya tükenene kadar 4G ağı üzerinden sürekli internette gezindi ve her 30 saniyede bir otomatik olarak yeni bir web sayfası açtı.

iPHONE 11 PRO MAX ZİRVEDE

Test sonuçlarına göre; 3969 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone 11 Pro Max, 11 saat 54 dakika dayanarak diğer iPhone modellerini geride bıraktı. 3046 mAh batarya kapasiteli iPhone 11 modeli ise 11 saat 16 dakikalık bir çalışma süresi gösterdi. iPhone 11 Pro modeli de 3190 mAh batarya kapasitesi ile 10 saat 24 dakika dayandı. Kıyaslama yapabilmeniz için, aynı koşullarda Galaxy Note 10 modelinin 11 saat 9 dakika çalıştığını hatırlatalım.

Burada dikkatimizi çeken önemli bir nokta var. Yapılan testlerde, iPhone 11'in bataryası, iPhone 11 Pro'dan daha düşük olmasına rağmen daha iyi bir performans sergiliyor. Bu da iPhone 11'in 699 fiyatı göz önüne alındığında oldukça iyi bir seçim olabilir. Ancak bu fiyatın, ülkemizde 7 bin liranın üzerine çıkacağını da hatırlatalım.

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