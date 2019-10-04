iPhone 11 modellerinin ülkemizdeki satış tarihi belli oldu

Apple, 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 farklı model tanıtan Apple, aynı zamanda akıllı saat modeli Apple Watch Series 5'i de kullanıcıların beğenisine sundu.

10 Eylül'den bu yana, yeni iPhone'ların ve Apple Watch modelinin ülkemize ne zaman geleceği henüz belli değildi. Apple'ın internet sitesine giren kullanıcılar, 'çok yakında sizinle' ibaresiyle karşılaşıyordu.

18 EKİM'DE SATIŞTA

Apple, resmi internet sitesindeki karşılama mesajını değiştirerek '18 Ekim’de sizinle' olarak güncelledi. Kullanıcılar, 18 Ekim'den itibaren yeni iPhone 11 modellerini ve Apple Watch Series 5'i; App Store'lardan, yetkili Apple satıcılarından ve bazı operatörlerden satın alabilecek. Ancak yeni iPhone fiyatlarının ne olacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Her ne kadar yeni iPhone modellerinin satış fiyatları belli olmasa da telefonların teknik servis fiyatları, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yeni iPhone'ların teknik servis fiyatlarını yeniden hatırlatalım:

iPHONE 11 SERİSİ EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 11 Pro Max: 2 bin 190 TL

iPhone 11 Pro: 1.899 TL

iPhone 11: 1.349 TL

Ayrıca daha eski iPhone modellerinin ekran değişim ücretleri ise şu şekilde:

iPhone XS MAX: 2 bin 190 TL

iPhone XS: 1.899 TL

iPhone X: 1.899 TL

iPhone XR: 1.349 TL

iPhone 8 Plus: 1.139 TL

iPhone 8: 999 TL

iPhone 7 Plus: 1.139 TL

iPhone 7: 999 TL

iPhone 6s Plus: 1.139 TL

iPhone 6s: 999 TL

iPhone 6 Plus: 999 TL

iPhone SE: 869 TL

iPHONE 11 SERİSİ BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 11 Pro Max: 449 TL

iPhone 11 Pro: 449 TL

iPhone 11: 449TL

Ayrıca daha eski iPhone modellerinin batarya değişim ücretleri ise şu şekilde:

iPhone XS Max: 449 TL

iPhone XS: 449 TL

iPhone X: 449 TL

iPhone XR: 449 TL

iPhone 8 Plus: 319 TL

iPhone 8: 319 TL

iPhone 7 Plus: 319 TL

iPhone 7: 319 TL

iPhone 6s Plus: 319 TL

iPhone 6s: 319 TL

iPhone 6 Plus: 319 TL

iPhone 6, iPhone SE: 319 TL

iPHONE 11 SERİSİ, CİHAZ DEĞİŞİM ÜCRETLERİ:

iPhone 11 Pro Max: 5 bin 799 TL

iPhone 11 Pro: 5 bin 299 TL

iPhone 11: 3 bin 799 TL

Ayrıca daha eski iPhone modellerinin cihaz değişim ücretleri ise şu şekilde:

iPhone XS Max: 5 bin 799 TL

iPhone XS: 5 bin 299 TL

iPhone X: 5 bin 299 TL

iPhone XR: 3 bin 799 TL

iPhone 8 Plus: 3 bin 799 TL

iPhone 8: 3 bin 299 TL

iPhone 7 Plus: 3 bin 799 TL

iPhone 7: 2 bin 999 TL

iPhone 6s Plus: 2 bin 299 TL

iPhone 6 Plus: 2 bin 299 TL

iPhone 6s: 1.899 TL

iPhone 6, iPhone SE: 1.899 TL

Yukarıdaki fiyatlar, sadece garanti dışında kalan veya garantisi olup da kullanıcı hatası nedeniyle arıza oluşan iPhone modelleri için geçerlidir. Apple, garanti kapsamında olan ve Apple kaynaklı sorun oluşan iPhone'ları, ücretsiz bir şekilde tamir ediyor.

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