taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

iPhone 11 oldukça büyük kamera lenslerine sahip olacak

Apple’ın bu yıl içinde tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone 11 serisi, oldukça büyük kamera lensleri ile birlikte gelecek.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

1Buçuk Teknoloji 3.Bölüm: ''iPhone 11 oldukça büyük kamera lenslerine sahip olacak''

''1Buçuk Teknoloji video serimizin üçüncü bölümünde iPhone 11'in büyük kamera lenslerine daha yakından bakıyoruz.''

Apple'ın bu yıl içinde tanıtmayı planladığı yeni iPhone 11 serisi hakkında, yavaş yavaş bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar birçok konsept videosu yayınlanan iPhone 11 hakkında birçok iddia ortaya atılsa da kesin olan tek şeyin, telefonun oldukça büyük kamera lenslerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İşte o çok konuşulacak iPhone 11 kamera tasarımı:

iPhone 11'in devasa kameraları YouTube'dan İZLE

Her ne kadar bu büyük kameralar ve tasarım birçok kullanı tarafından beğenilmese de Apple, kameraların konumu değiştirme seçeneğine de sahip. İlerleyen zamanlarda iPhone 11 serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın. Aşağıdaki bağlantıdan katlanabilir iPhone'lardan bahsettiğimiz 1Buçuk Teknoloji'nin ilk bölümüne ve iPhone 11 ile ilgili tüm bilinenleri anlattığımız ikinci bölüme ulaşabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

221
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

339
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

38
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

131
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

181
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

44
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

343
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir