1Buçuk Teknoloji 3.Bölüm: ''iPhone 11 oldukça büyük kamera lenslerine sahip olacak''

''1Buçuk Teknoloji video serimizin üçüncü bölümünde iPhone 11'in büyük kamera lenslerine daha yakından bakıyoruz.''

Apple'ın bu yıl içinde tanıtmayı planladığı yeni iPhone 11 serisi hakkında, yavaş yavaş bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar birçok konsept videosu yayınlanan iPhone 11 hakkında birçok iddia ortaya atılsa da kesin olan tek şeyin, telefonun oldukça büyük kamera lenslerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İşte o çok konuşulacak iPhone 11 kamera tasarımı:

Her ne kadar bu büyük kameralar ve tasarım birçok kullanı tarafından beğenilmese de Apple, kameraların konumu değiştirme seçeneğine de sahip. İlerleyen zamanlarda iPhone 11 serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın. Aşağıdaki bağlantıdan katlanabilir iPhone'lardan bahsettiğimiz 1Buçuk Teknoloji'nin ilk bölümüne ve iPhone 11 ile ilgili tüm bilinenleri anlattığımız ikinci bölüme ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.



