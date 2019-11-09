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iPhone 11 Pro ve Pro Max, Apple’ın istediği başarıyı yakalayamadı

Apple, iPhone 11 Pro ve Pro Max ile beklediği satış rakamının gerisinde kaldı.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 10:10..
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Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç farklı model tanıtan şirket, bazı modellerde ise bekledİği satış rakamına ulaşamadı.

Apple, en büyük satış başarısını iPhone 11 modelinde elde ederken; iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri hedeflenen rakamın altında kaldı.

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EN BAŞARILI MODEL iPHONE 11

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang’in yayınladığı rapora göre iPhone 11, ilk çıktığından bu yana 12 milyon adet satmayı başararak, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone XR modeline göre yüzde 15 daha fazla başarı elde etti. Ayrıca şirket, iPhone 11 modeline olan talebi karşılayabilmek için üretimi 1.6 milyon adet artırdı.

iPHONE 11 PRO VE PRO MAX BEKLENENİ VEREMEDİ

iPhone 11 modeline göre hem daha fazla özellik barındıran hem de daha pahalı satışa çıkan iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone XS ve XS Max modellerine göre yüzde 15 daha az başarı elde etti. Rapora göre Apple, düşük satış rakamları nedeniyle iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinin üretimini, 2 milyon adet azaltacak.

 

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iPhone 11 Pro ve Pro Max, Apple’ın istediği başarıyı yakalayamadıiPhone 11 Pro ve Pro Max, Apple’ın istediği başarıyı yakalayamadı

iPhone 11 Pro ve Pro Max, Apple’ın istediği başarıyı yakalayamadı

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