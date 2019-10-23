iPhone 11 Pro ve Pro Max için YouTube'a HDR özelliği geldi

Geçtiğimiz yıl iPhone X serisi için yayınlanan YouTube HDR desteği, YouTube'un güncellenen iOS uygulaması sayesinde, artık iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinde de kullanılabilecek.

Herhangi bir videonun kalite kısmından kolaylıkla aktif edebileceğiniz HDR özelliği, sadece destekleyen videolarda kullanılabiliyor.

YOUTUBE HDR NEDİR?

YouTube, HDR özelliği sayesinde kullanıcılara Yüksek Dinamik Aralıklı video seçeneği sunuyor. Bu da videolarda daha geniş renk yelpazesi ve kontrast oranı sunarak, daha kaliteli ve detaylı videolar izlemenizi sağlıyor.

YouTube'un HDR özelliği, maalesef her videoda kullanılamıyor. Sadece önceden HDR olarak yüklenmiş videolarda kullanılabilen bu özellik, aynı zamanda Netflix gibi yayın platformlarında da sıkça karşımıza çıkıyor.

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