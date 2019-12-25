iPhone 11 Pro'nun birebir çakması: DOOV X11 Pro

Apple, geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen iPhone 11 serisini tanıtmıştı. Özellikle iPhone 11 Pro'nun arkasındaki üçlü kamera kurulumu, tasarım nedeniyle oldukça eleştirilmişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi DOOV, iPhone 11 Pro'nun kamera tasarımına sahip yeni akıllı telefonu DOOV X11 Pro'yu tanıttı.

ÜÇ KAMERANIN İKİSİ ÇALIŞIYOR

DOOV X11 Pro'nun arkasında yer alan üçlü kameraların, yalnızca iki tanesi kullanılabiliyor. Diğer üçüncü kamera ise tamamen iPhone 11 Pro'ya benzemek için oraya yerleştirilmiş ve hiçbir işe yaramıyor.

6,3 inç büyüklüğünde damla çentikli bir ekran tasarımına sahip DOOV X11 Pro, MediaTek Helio P23 işlemcisinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 4800 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

18MP + 2MP çift arka kameraya sahip telefonun satış fiyatı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca DOOV X11 Pro'nun, tasarımı nedeniyle önümüzdeki süreçte Apple ile sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

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