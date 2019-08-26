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iPhone 11 Pro'nun kamera detayları ortaya çıktı

Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 11 Pro ile ilgili yeni gelişmeleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 17:10..
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Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 11 serisi her ne kadar tasarım olarak yoğun eleştirilere maruz kalsa da 2019 model iPhone'lar bazı önemli yenilikler ile beraber gelecek. Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde yeni iPhone'ların Apple Pencil desteği ile gelebileceğinden bahsetmiştik. O haberimize de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPHONE 11 PRO'NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

iPhone 11 serisinin OLED ekranlara sahip modelleri için 'Pro' adlandırmasının kullanılacağı kesinleşti. Bunun yanı sıra iPhone 11'in arkasında bulunan üç adet kamera; sırasıyla geniş açı, telefoto ve ultra geniş açı özelliklerine sahip lenslerden oluşacak.

iphone 11

HER BİR KAMERA AYNI ANDA AYRI AYRI FOTOĞRAFLAR ÇEKEBİLECEK

iPhone 11 Pro'nun arkasında bulunan 3 adet kamera oldukça gelişmiş özellikler barındıracak. Bu kamera yazılımı aynı anda 3 lensi de kullanarak 3 fotoğraf birden çekebilecek. Çekilen 3 fotoğraf daha sonra otomatik olarak birleştirilerek düşük ışıkta bile yüksek kaliteli fotoğraflar elde edilebilecek.

CANLI VİDEO DÜZENLEME ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 Pro'nun video performansı da diğer iPhone modellerine göre oldukça gelişmiş olacak. Apple, iOS 13 ile birlikte gelecek fotoğraflar uygulamasına birçok video düzenleme aracı ekleyerek kullanıcılara oldukça gelişmiş bir video düzenleme deneyimi sunacak. Ayrıca bu düzenlemeler video çekildikten sonra değil, çekim esnasında canlı olarak uygulanabilecek.

iPhone 11 serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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