iPhone 11, sadece Çin'e özel yeni bir özellik ile gelecek

Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan Çin'deki düşük iPhone satışları, günümüzde de toparlanabilmiş değil. Apple, her ne kadar ülkedeki iPhone fiyatlarında indirime gitse de satışları artıramamış ve farklı yollar aramaya başlamıştı.

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, yeni gelen raporlara göre Apple, Çin'e özel olarak farklı bir iPhone modeli satışa sunacak. Şirket, sadece Çin'e özel olarak üretilen ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip iPhone 11 modellerini piyasaya sürecek.

AMAÇ, MALİYETİ DÜŞÜREREK SATIŞLARI ARTIRMAK

Apple, yeni nesil iPhone modellerinden maliyeti yüksek Face ID teknolojisini kaldırarak, yerine ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yerleştirecek. Şirket, böylece maliyeti düşürerek Çin'deki iPhone fiyatlarını daha düşük seviyede tutacak.

Bildiğiniz gibi Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticileri son zamanlarda ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu sıkça kullanmaya başladı. Apple da Çin'deki rakiplerine ayak uydurmak için sadece Çin'e özel iPhone modelleri satışa sunacak.





Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun maliyeti ilk başlarda her ne kadar yüksek olsa da şimdilerde, oldukça uygun fiyatlara çekilmiş durumda. Apple'ın Çin'e özel bu hamlesi, bakalım ülkedeki iPhone satışlarını tekrar eski günlerine döndürebilecek mi?

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