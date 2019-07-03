taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.64
Euro
6.3695
Altın
1420.34
Borsa
99901.44
Gram Altın
258.191

iPhone 11, sadece Çin'e özel yeni bir özellik ile gelecek

Apple, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip iPhone 11 modelini sadede Çin'de piyasaya sürecek.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 14:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan Çin'deki düşük iPhone satışları, günümüzde de toparlanabilmiş değil. Apple, her ne kadar ülkedeki iPhone fiyatlarında indirime gitse de satışları artıramamış ve farklı yollar aramaya başlamıştı.

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, yeni gelen raporlara göre Apple, Çin'e özel olarak farklı bir iPhone modeli satışa sunacak. Şirket, sadece Çin'e özel olarak üretilen ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip iPhone 11 modellerini piyasaya sürecek.

iPhone 11, sadece Çin'e özel yeni bir özellik ile gelecek

AMAÇ, MALİYETİ DÜŞÜREREK SATIŞLARI ARTIRMAK

Apple, yeni nesil iPhone modellerinden maliyeti yüksek Face ID teknolojisini kaldırarak, yerine ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yerleştirecek. Şirket, böylece maliyeti düşürerek Çin'deki iPhone fiyatlarını daha düşük seviyede tutacak.

Bildiğiniz gibi Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticileri son zamanlarda ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu sıkça kullanmaya başladı. Apple da Çin'deki rakiplerine ayak uydurmak için sadece Çin'e özel iPhone modelleri satışa sunacak.

iPhone 11, sadece Çin'e özel yeni bir özellik ile gelecek

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun maliyeti ilk başlarda her ne kadar yüksek olsa da şimdilerde, oldukça uygun fiyatlara çekilmiş durumda. Apple'ın Çin'e özel bu hamlesi, bakalım ülkedeki iPhone satışlarını tekrar eski günlerine döndürebilecek mi?

iPhone 11'in devasa kamera lenslerinden bahsettiğimiz ve iPhone 11 ile ilgili ortaya çıkan bilgileri derlediğimiz videolarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 11'in devasa kameraları YouTube'dan İZLE

iPhone 11 hangi özelliklere sahip olacak? YouTube'tan İZLE

iPhone 11, sadece Çin'e özel yeni bir özellik ile gelecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

308
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

173
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

486
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

243
Japonya balina katliamına geri döndü

Japonya balina katliamına geri döndü

105
Brezilya Copa America'da finalde

Brezilya Copa America'da finalde

26
Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir