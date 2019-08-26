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iPhone 11 serisi Apple Pencil ile birlikte gelebilir

iPhone 11 için üretilen telefon kılıfları, yeni iPhone'ların Apple Pencil ile birlikte geleceğini gösteriyor.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 09:41..
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Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone serisi çok yakında tanıtılacak olmasına rağmen telefonlarla ilgili tasarımd detayları şimdiden belli olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni iPhone 11 kılıf görselleri ise telefonların Apple Pencil desteğine sahip olabileceğini  ortaya koyuyor.

apple pencil

APPLE PENCIL DESTEĞİ

Akıllı telefonlar için kılıf üreten şirketler şimdiye kadar birçok telefonun tasarımını önceden tahmin edebilmemizi sağladı. Şimdi ise iPhone 11 Pro için üretilen yeni bir kılıf, telefonun Apple Pencil desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Olixar tarafından üretilen yukarıdaki kılıf görsellerine baktığımızda Apple Pencil için ayrılan küçük bir kalem yuvası olduğunu görebiliyoruz.

apple pencli

APPLE YENİ BİR KALEM TANITABİLİR

Apple Pencil'ın iPhone'ların boyutundan bile daha uzun olduğunu düşünürsek yukarıdaki kılıfa sığmayacağını tahmin etmemiz hiç de zor değil. Bu durumda ise Apple'ın daha küçük bir kalem tanıtabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu kalemin yeni iPhone'larda yerleşik halde mi bulunacağı yoksa ayrı olarak mı satılacağı henüz bilinmiyor.

Merak edenler için belirtmemiz gerekirse şu an piyasada bulunan Apple Pencil'ın satış fiyatı yaklaşık 700 lira civarında. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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