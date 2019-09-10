iPhone 11 serisi bu akşam tanıtılacak: İşte fiyatları

Apple, bu akşam saat 20.00'de başlayacak etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Biz de etkinlik başlar başlamaz yaşananları, anında sizlerle paylaşacağız.

Yeni iPhone modelleri tasarım olarak aylardır yoğun eleştirilere maruz kalmıştı ve görünen o ki Apple, bu eleştirileri dikkate almayarak telefonun tasarımında pek de bir değişiklik yapmadı. Özellikle kamera tasarımı pek beğenilmeyen Apple, ekran olarak ise geçtiğimiz yılki modellerden pek farklı bir tasarım benimsemedi.

iPHONE 11 FİYATLARI

Apple'ın etkinliğine saatler kala yeni iPhone modellerinin fiyatları, internet ortamında yayılmaya başladı. Kesin olmamakla birlikte yeni iPhone 11 modellerinin şu fiyatlardan satışa çıkması bekleniyor:

iPhone 11 64 GB - 749 dolar

iPhone 11 128 GB - 799 dolar

iPhone 11 512 GB - 899 dolar

iPhone 11 Pro 64 GB - 999 dolar

iPhone 11 Pro 256 GB - 1.149 dolar

iPhone 11 Pro 512 GB - 1.349 dolar

iPhone 11 Pro Max 64 GB - 1.099 dolar

iPhone 11 Pro Max 128 GB - 1.249 dolar

iPhone 11 Pro Max 256 GB - 1.449 dolar

Apple'ın etkinliğini dakika dakika takip etmek için akşam saat 20.00'de görüşmek üzere...

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