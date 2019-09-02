iPhone 11 serisinin bütün özellikleri ortaya çıktı

Apple'ın merakla beklenen iPhone 11 tanıtım etkinliği, 10 Eylül 2019 tarihinde Cupertino'da bulunan Appe Park'taki Steve Jobs Salonu'nda yapılacak. Yerel saat ile sabah 10.00'da başlayacak olan Apple tanıtım etkinliği, Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşecek.

Tanıtımına 1 hafta kala yeni iPhone serisine ait bilgiler gelmeye devam ediyor. Çin medyasında yer alan bir habere göre ise iPhone 11 serisinin, bütün özellikleri şimdiden belli olmuş durumda. Gelin hep birlikte iPhone 11 serisinde yer alan 3 modelin özelliklerine bir göz atalım.

(Not: iPhone 11 serisinin özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmadı)

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ

6,1 inç büyüklüğünde ve 1792 x 828 çözünürlüğünde LCD ekran paneline sahip olacak iPhone 11, 4 GB RAM ve 64 GB / 256 GB /512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Apple'ın kendi işlemcisi A13 yongasından gücünü alacak telefon, 3110 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

iPhone 11'in arkasında 12 MP + 12 MP çift arka kamera yer alırken, telefonun ön tarafında ise yine 12 MP'lik tek bir kamera bulunacak. 3D Touch ve Apple Pencil gibi özellikleri desteklemeyen telefonun satış fiyatı ise 749 dolardan başlayacak.

iPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 Pro modeline baktığımızda ise Apple'ın OLED ekran panellerine geçiş yaptığını görüyoruz. 5,8 inç büyüklüğünde OLED panele sahip olacak telefon, bir önceki modelde olduğu gibi gücünü A13 işlemcisinden alacak.

6 GB RAM kapasitesine sahip olan iPhone 11 Pro'da, 128 GB /256 GB / 512 GB depolama seçenekleri bulunacak. Telefon ayrıca 3190 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

iPhone 11 ile iPhone 11 Pro'yu birbirinden ayıran başlıca özelliklerden biri de kamera performansı olacak. iPhone 11'de iki arka kamera yer alırken, iPhone 11 Pro'da ise 12 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü arka kamera bulunacak. Ön tarafta ise yine 12 MP çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkacak.

3D Touch özelliğinin bulunmadığı iPhone 11 Pro'da, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız gibi Apple Pencil desteği bulunacak. Telefonun satış fiyatı ise 999 dolardan başlayacak.

iPHONE 11 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 serisinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan iPhone 11 Pro Max, aynı zamanda boyut olarak en büyük iPhone 11 modeli olacak. 6,5 inç büyüklüğünde OLED ekran ile kullanıcılarla buluşacak telefon, gücünü yine Apple'ın A13 işlemcisinden alacak. Apple Pencil desteğine de sahip olacak iPhone 11 Pro Max modelinde 3500 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

6 GB RAM kapasitesine sahip iPhone 11 Pro Max, 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Kamera konusuna değinecek olursak iPhone 11 Pro ile Pro Max modelleri arasında pek bir fark olmadığını görüyoruz. Telefonun arka tarafında 12 MP + 12 MP + 12 MP üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkarken, ön tarafta ise yine 12 MP kamera yer alacak.

iPhone 11 serisinin en güçlü modelinin satış fiyatı ise 1.099 dolardan başlayacak.

Yeni gelen bilgilere göre iPhone 11 serisine ait bütün modellerde, 18W hızlı şarj desteği bulunacak ve bu hızlı şarj adaptörü ve kablosu telefonların kutusunda yer alacak. Aynı zamanda USB-C girişine sahip olacak 3 iPhone 11 modelinde 5G desteği bulunmayacak.

Apple’ın düzenleyeceği etkinliği 10 Eylül Salı günü size dakika dakika aktaracağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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