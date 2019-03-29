iPhone 11 su altı kamerasına sahip olabilir

Apple iPhone XS, Akıllı HDR özelliği sayesinde birçok farklı ortamda etkileyici fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ancak bu ortamlar arasında su altı yok. Apple tarafından alınan ve yeni keşfedilen patentlere göre, yeni iPhone modelleri su altında çekim yapabilir.

Söz konusu patent bilgilerine göre gelecekteki bir iPhone cihazı, yapay zeka teknolojisinden gücünü alan bir su altı kamerasına sahip olabilir.





YAPAY ZEKA DESTEKLİ SU ALTI KAMERASI

Apple'ın patent bilgilerinde yer alan su altı kamerası, yapay zeka teknolojisini kullanarak çekilen fotoğrafları optimize edecek. Söz konusu teknoloji, su altında fotoğraf çektiğinizi otomatik olarak tespit ederek ortam ışığı miktarı, çevrenin bulanıklığı ve konuya olan uzaklık gibi faktörleri otomatik olarak ayarlayacak.

Daha önceki birçok Apple patentinde olduğu gibi ne zaman kullanılacağını bilmediğimiz yeni özellik, uzmanlara göre bu yıl içinde tanıtılan iPhone 11 ile hayatımıza girebilir.

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