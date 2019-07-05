iPhone 11'in yeni tasarımı bir kez daha ortaya çıktı

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Kullanıcılar her ne kadar Apple'ın bu tasarımı değiştireceğini iddia etse de son paylaşılan görseller, umutların yavaş yavaş tükendiğini gösteriyor.

(iPhone 11'in kameralarını incelediğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz)

iPHONE 11'E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRSELLER PAYLAŞILDI

Paylaşılan aşağıdaki fotoğraflara baktığımızda telefonun, oldukça kalın çerçevelere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda ise kullanıcılar ikiye ayrılıyor. Bazı kullanıcılar bu görüntülerin iPhone 11'e ait olmadığını ve tasarım olarak oldukça kötü durduklarını belirtirken, bazı kullanıcılar ise daha önce sızan arka kamera tasarımları nedeniyle bu telefonun iPhone 11'e ait olduğunu iddia ediyor.

ARKA KAMERALARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Daha önce yeni iPhone'ların oldukça büyük kamera tasarımlarıyla birlikte geleceği ortaya çıksa da Apple'ın, bu durumu düzelteceği konuşuluyordu. Ancak yukarıdaki görseller eğer iPhone 11'e aitse Apple'ın, büyük kamera inadından vazgeçmediği görülüyor. Öte yandan Apple'ın, ekranın üst-orta kısmında bulunan çentikten de vazgeçmediğini söyleyebiliriz.

Samsung ve Huawei gibi birçok akıllı telefon üreticisi ekran çentiğini tamamen kaldırıp ekran-gövde oranını fazlasıyla artırmışken, Apple'ın çentik inadından vazgeçmemesi ise birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyor.

Yukarıdaki görseller, Apple'ın yeni nesil iPhone modellerine ait olabileceği gibi çakma bir iPhone 11 modeline de ait olabilir. Ancak eğer bu tasarım gerçekten iPhone 11'e aitse Apple'ın, bu yılki iPhone modellerinde sınıfta kaldığını söyleyebiliriz.

Son olarak eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone serisinin, 1.500 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Peki sizce yukarıdaki görseller gerçek iPhone 11 modellerine mi ait? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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