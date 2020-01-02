iPhone 12 serisi tamamen çentiksiz ekranla karşımıza çıkabilir

Apple, 2020 yıl sonuna kadar 100 milyon adet iPhone satmak istiyor. Özellikle son aylarda düşen iPhone satış rakamlarını düşündüğümüzde, Apple'ın 100 milyon barajını aşma hayali kulağa pek de gerçekçi gelmiyor. Ancak şirket, eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 serisine oldukça fazla güveniyor.

İlk olarak LetsGoDigital tarafından tespit edilen yeni Apple patenti, iPhone 12 serisinde tamamen çentiksiz ekranların kullanılacağını gösteriyor. Ancak bazı iddialara göre aşağıdaki patent görüntüsü, yeni nesil iPod Touch'a da ait olabilir.

ÇENTİKSİZ EKRAN TASARIMI

Patent görüntülerinden elde edilen tasarıma baktığımızda, cihazın tamamen ekrandan oluştuğunu ve herhangi bir çentiğin olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca ekranın sol tarafında, ses açma-kapama ve bir adet güç tuşu da yer alıyor.

Ekranın etrafında biraz kalın çerçeveler bulunan cihazda, herhangi bir ön kamera görünmüyor. Bildiğiniz gibi Apple'ın Face ID teknolojisi, günümüz iPhone'larında çentiğin içine yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak yukarıdaki cihazda Face ID ile ilgili herhangi bir kanıt yok.

Burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Ya yukarıdaki görüntü yeni nesil iPod Touch modeline ait ya da gelecek eylül ayında tanıtılacak iPhone 12 modeli bu şekilde karşımıza çıkacak.

Eğer bu patent görüntüleri iPhone 12 modeline aitse, Apple Face ID ve ön kamera gibi sensörleri ekranın altına yerleştirecek. Bu sayede şirket, şimdiden hedeflediği 100 milyon satış rakamına ulaşmak için elini daha da güçlendirecek.

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