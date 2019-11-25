iPhone 12'nin sızdırılan 3 temel özelliği

Apple'ın, geçtiğimiz aylarda iPhone 11 serisini tanıtmasının ardından gözler bir sonraki iPhone 12 modellerine çevrildi.

iPhone 12 serisinin, daha güçlü bir işlemciye sahip olacağına kesin gözüyle bakılsa da şu anda bu iddiaları doğrulamak için henüz çok erken. Ancak yine de birçok analist, yeni iPhone serisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıyor.

DAHA YÜKSEK RAM KAPASİTESİ

Apple, yeni bir iPhone tanıtacağı zaman genellikle RAM kapasitelerinden hiç bahsetmiyor. Örneğin iPhone 11 serisinde 6GB RAM kullanılacağı iddia edilmiş, ancak telefonlar tanıtıldıktan sonra, 4GB RAM ile satışa çıktıkları anlaşılmıştı.

Barclays analisti Blayne Curtis; yeni yayınladığı bir raporda, iPhone 12 serisinde 6GB RAM kullanılacağını iddia etti. Bu da telefonların performansının biraz daha artacağı anlamına geliyor.





YENİ BİR KAMERA DAHA EKLENECEK

Rapora göre; hem iPhone 12 Pro hem de iPhone 12 Pro Max yüksek performanslı 5G bağlantısı için 3D algılama kameraları ile birlikte gelecek. Yani iPhone 12 serisinin bazı modellerinde, 4 adet arka kamera karşımıza çıkabilir.

DAHA GÜÇLÜ A14 İŞLEMCİSİ

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. iPhone 11 serisinde kullanılan A13 işlemcisi, birçok testten oldukça iyi sonuçlar almayı başarmıştı.

Şu anda yeni A14 işlemcilerin üzerinde çalışan Apple, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 modellerinde bu işlemcileri kullanacak.

Apple'ın akıllı telefon planları hakkında dikkate değer bir ayrıntıdan daha bahsedelim. Ancak bu ayrıntı, iPhone 12 serisi ile ilgili değil.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Apple'ın iPhone SE2 adında daha ucuz bir iPhone modeli satışa çıkaracağından bahsetmiştik. 4,7 inç ekran boyutuna sahip iPhone 8 modeli ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak yeni iPhone SE2, gelen bilgilere göre şubat ayında piyasaya sürülecek.

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