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iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

Teknoloji dünyasını oldukça etkileyen koronavirüs, iPhone 9'un piyasaya çıkmasını da geciktirebilir.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 09:58..
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Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle teknoloji dünyası da zor durumda. Geçtiğimiz günlerde iPhone'un yedek parça konusunda tedarik sıkıntıları yaşadığını sizlerle paylaşmıştık.

Daha ucuz iPhone modeli iPhone 9 (iPhone SE 2) üretimini Foxconn, Pegatron ve Winstron şirketleri arasında paylaştıran Apple, telefonun satışa çıkma tarihini geciktirmek istemiyor. Ancak koronavirüsün neden olduğu tedarik sıkıntıları, Apple'ı zor durumda bırakıyor.

Apple'ın bileşen tedariğinde yaşadığı zor durumlar, bu ay içinde satışa çıkması planlanan iPhone 9 (iPhone SE 2) modelinin de erteleyebilir.

iphone

APPLE TEDARİKÇİLERİ DE ZOR DURUMDA

Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn, Pegatron ve Winstron'un iPhone 9'un seri üretiminde bazı sorunlar yaşadığı belirtildi. Bu şirketler, bileşen sıkıntısı nedeniyle üretimde yeteri kadar hızlı olamıyor. Bu da telefonun çıkış tarihinin birkaç ay gecikebileceği anlamına geliyor.

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iPHONE 9 NELER SUNACAK

iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modelinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 4.7 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkması beklenen telefonun arka tarafında ise tek bir kamera yer alacak.

Ayrıca tasarım olarak iPhone 11 modellerine benzemeyecek iPhone 9, daha çok iPhone 8 tasarımını andıran bir görünüme sahip olacak.

Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması beklenen telefon hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 9 modeli koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

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