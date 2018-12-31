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iPhone için böbreğini satan genç diyalize bağlandı

2011 yılında, iPhone 4 modelini satın almak için böbreğini satan Çinli gencin diğer böbreği de enfeksiyon kapınca diyaliz makinesine bağlandı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 14:54..
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iPhone fiyatları cep yakıyor. Tabii bu durum, alışveriş için farklı seçenekleri de ortaya çıkartıyor. Taksitli kredi imkanları gibi. Ancak parası bulunmayıp kredi de çekmek istemeyen Çinli bir genç, 2011 yılında farklı bir ödeme yöntemiyle iPhone'una sahip oldu.

Böbreğini satarak...

iPhone için böbreğini satan genç diyalize bağlandı

3 BİN 200 DOLARA BÖBREĞİNİ SATTI

Xiao Wang, 17 yaşındayken iPhone 4 satın almak için bir böbreğini 3 bin 200 dolara sattı. Aradan geçen 7 yılın ardından Çinli gencin diğer böbreği de enfeksiyon kaptı.

Çıkan haberlere göre gencin ameliyatı, steril olmayan yeraltı hastanelerinden birinde yapıldığı için yara mikrop kaptı. Mikrop da böbreğe kadar bulaştı.

iPhone için böbreğini satan genç diyalize bağlandı

DİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLI YAŞAYACAK

Böbreği işlevini kaybeden genç şu an 24 yaşında. Wang, hastalıktan dolayı ömrünün kalan kısmında belli zamanlarını diyalizde geçirecek. Bu durumdan tek kurtuluşun ise böbrek nakli olduğu belirtildi.

iPhone için böbreğini satan genç diyalize bağlandı

iPhone almak için 200 ila 300 dolar arasında bir ücret ödeyen Çinli genç, 7 yıl aradan sonra telefon için hem sağlığından hem de böbreğinden olmuş oldu. Telefonun halen kullanılıp kullanılamadığı ise bilinmiyor.

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