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iPhone için en iyi 5 internet tarayıcısı

iPhone'larda Safari'nin yerine kullanabileceğiniz en iyi internet tarayıcısı uygulamalarına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 10:39..
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Safari, İphone için en iyi internet tarayıcılarından biri, fakat asla mükemmel değildir. Görsel olarak oldukça zayıf kalan Safari, diğer internet tarayıcılarında olan birçok özellikten de yoksundur.

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için üçüncü taraf uygulamalarına göz atabilirsiniz. App Store'a girerek birçok internet tarayıcısını yükleyip kullanabilirsiniz. Safari alternatifi en iyi 5 internet tarayıcısına birlikte göz atalım:

1. GOOGLE CHROME

chrome

Google Chrome, Windows ve Android cihazlar için kullanılabilen en iyi tarayıcı uygulamalarından biridir. Google'ın ünlü tarayıcısı, iOS cihazlar için de kullanılabilir. Yakın zamanda açtığınız sekmelere, yer işaretlerine ve favorilere farklı cihazlarda Gmail ID'nizle oturum açarak erişebilirsiniz.

 

2. OPERA MINI

opera mini

Opera Mini, iPhone için farklı bant genişliklerinde kusursuz çalışabilen hafif bir web tarayıcısı uygulamasıdır. Opera Mini'de sayfa yükleme hızı yüksektir ve sıkıştırma işlevi, veri kullanımınızı azaltmanıza yardımcı olur.

 

3. DOLPHIN İNTERNET TARAYICI

dolphin

Dolphin tarayıcısı uygulamasını, harika bir Safari alternatifi haline getiren çok sayıda özellik vardır. Sekmeli tarama özelliği, uygulamalar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca tarama deneyiminizi kişiselleştirmek istiyorsanız, seçim yapabileceğiniz birkaç tema da barındırır.

 

4. PUFFIN TARAYICI

puffin

Puffin Web Tarayıcı uygulaması, bu listedeki diğer tarayıcılardan farklı olarak hızlı bir web tarama uygulamasıdır. Uygulamanın sıkıştırılması işlevi, sayfa yükleme süresini minimumda tutan oldukça verimli bir özelliktir. Puffin web tarayıcısı, Adobe Flash özelliği bulunan web sayfalarını da destekler.

 

5. AdBLOCK TARAYICI

adblock

İnternet'te gezinirken rahatsız edici reklamlar görmek istemeyen biriyseniz, Adblock Tarayıcı, iPhone için en iyi tarayıcı uygulamalarından biridir. Uygulamanın otomatik reklam engelleme işlevi, web sitelerini reklamsız bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

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