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iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE resmi olarak duyuruldu. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

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iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020 resmi olarak tanıtıldı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE modelinin fiyatına ve özelliklerine birlikte göz atalım.

iphonese

iPHONE SE ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone SE modeline yakından baktığımızda, iPhone 11 serisinden oldukça farklı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz.

4,7 inç büyüklüğünde ve 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, gücünü iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.

Apple, her zaman olduğu gibi telefonun RAM kapasitesini açıklamadı, ancak yeni modelde 64GB/128GB ve 256GB depolama seçeneklerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Arka tarafında f/1,8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik tek bir kamerası bulunan iPhone SE'nin ön tarafında ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 7MP kamera yer alıyor.

iphhone se

138,4 x 67,3 x 7,3 mm boyutlarında ve 148 gram ağırlığında olan iPhone SE, iOS 13 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak. Beyaz, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıkacak telefonun batarya kapasitesi ise henüz bilinmiyor.

iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI

Amiral gemisi modellere göre daha küçük ve portatif olan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise şu şekilde:

  • iPhone SE 64 GB: 5 bin 299 TL

  • iPhone SE 128 GB: 5 bin 749 TL

  • iPhone SE 256 GB: 6 bin 599 TL

Yurt dışı fiyatları:

  • iPhone SE 64 GB: 399 dolar

  • iPhone SE 128 GB: 449 dolar

  • iPhone SE 256 GB: 549 dolar

iPHONE SE

iphone se

Instagram: @eshteknoloji

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleriiPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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