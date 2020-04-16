iPhone SE 2020 ve iPhone 11 arasındaki farklar

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, dün akşam saatlerinde resmi olarak tanıtıldı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE, her ne kadar yurt dışında diğer iPhone modellerinden ucuz olsa da ülkemizde 5 bin 299 başlangıç fiyatıyla satışa çıkmıştı. Ayrıca depolama alanını artırdığınızda bu fiyat daha da yukarılara çıkıyor.

Peki yeni tanıtılan iPhone SE modelinin iPhone 11 modellerinden ne farkı var? Gelin bu sorunun cevabına birlikte yanıt arayalım.

iPHONE SE İLE iPHONE 11 SERİSİ ARASINDAKİ FARKLAR

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, sahip olduğu özellikler bakımından üst segment kullanıcılarına hitap ediyordu.

Ancak Apple, dün tanıttığı iPhone SE modelinin fiyatını aşağılara çekmek için bazı özelliklerden fedakarlık etmek zorunda kaldı.

EKRAN

Yeni iPhone SE modelinde 4.7 inçlik LED bulunurken; iPhone 11 6.1 inç, iPhone 11 Pro 5.8 inç ve iPhone 11 Pro Max 6.5 inç OLED ekranlara sahip.

Apple, hem ekran boyutunu düşürerek hem de OLED panel kullanmayarak iPhone SE'nin fiyatını aşağılara çekmiş durumda. Ayrıca telefon, 148 gramlık ağırlığıyla iPhone 11 serisine göre oldukça hafif.

DEPOLAMA

Depolama kısmına değinecek olursak, iPhone SE modelinde 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekler bulunuyor. iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinde ise bunlara ek olarak 512GB depolama seçeneği de vardı.

Ancak Apple, yeni modelde 512GB seçeneğini kullanmayarak fiyatın daha da artmasını engelledi.





KAMERALAR

Apple, iPhone 11 serisinden farklı olarak, iPhone SE'nin arka tarafına tek bir kamera yerleştirdi. 12MP değerindeki bu kamera, f /1,8 diyafram açıklığı ile birlikte otomatik odaklama ve geniş açı gibi özelliklere sahip.

Telefonun ön tarafında bulunan 7MP'lik kamera ise,iPhone 11 serisindeki 12MP ön kameraya göre biraz geride kalıyor. Ayrıca iPhone 11 serisinde bulunan gece modu özelliği de iPhone SE 'de bulunmuyor.

DİĞER DONANIM ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 11 serisinde kullandığı kendi işlemcisi A13'ü, iPhone SE modellerinde de kullandı. Şirket, her zamanki gibi telefonun RAM ve batarya kapasitelerini açıklamadı. Bu nedenle bu konuda herhangi bir karşılaştırma yapamıyoruz.

Bildiğiniz gibi Face ID özelliği iPhone 11 serisindeki bütün modellerde bulunuyordu. Ancak şirket, iPhone SE modelinde home tuşunun geri gelmesiyle Touch ID özelliğini yeniden kullanıcılara sunuyor.

iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI

Amiral gemisi modellere göre daha küçük ve portatif olan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise şu şekilde:

iPhone SE 64 GB: 5 bin 299 TL

iPhone SE 128 GB: 5 bin 749 TL

iPhone SE 256 GB: 6 bin 599 TL

Yurt dışı fiyatları:

iPhone SE 64 GB: 399 dolar

iPhone SE 128 GB: 449 dolar

iPhone SE 256 GB: 549 dolar

iPhone 11 serisinin en ucuz modeli 699 dolardan satışa çıkmıştı. Yeni iPhone SE ise 399 dolarlık fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak. Sizin de fark ettiğiniz gibi Apple, yeni telefonun fiyatını iPhone 11 serisine göre oldukça düşük tuttu.

ESKİ iPHONE SE VE YENİ iPHONE SE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Apple, 2016 yılında tanıttığı iPhone SE modelini de 399 dolardan satışa çıkarmıştı. Telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 1.999 lira olarak açıklanmıştı.

Yani şirket, aslında 2016 iPhone SE ile 2020 iPhone SE'nin fiyatını aynı tuttu. Ancak günümüzde dolar kurunun yükselmesi ve vergilerin artması, yeni iPhone SE modelini 5 bin liranın üstüne çıkardı.

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