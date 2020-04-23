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iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPhone modeli iPhone SE'nin, AnTuTu puanı açıklandı.

Haber Merkezi |
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iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılmıştı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE modelinin sahip olduğu özellikler ve fiyatı, her ne kadar bazı kullanıcıları memnun etmese de telefonun AnTuTu'dan aldığı puan oldukça iddialı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, yeni iPhone SE modelinin sonuçlarını yayınladı.

iphone-se

iPHONE SE'NİN ANTUTU PUANI

Yeni iPhone SE, AnTuTu'dan 492 bin 166 puan alarak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Yeni telefon, aldığı bu puanla iPhone XS Max modelini de geçmeyi başardı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız mart ayı AnTuTu sıralamasında, iPhone XS Max 443 bin 337 puan almıştı.

Görsel: AnTuTu mart ayı iOS cihazları sıralaması

AnTuTu

iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI

Amiral gemisi modellere göre daha küçük ve portatif olan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise şu şekilde:

  • iPhone SE 64 GB: 5 bin 299 TL

  • iPhone SE 128 GB: 5 bin 749 TL

  • iPhone SE 256 GB: 6 bin 599 TL

Yurt dışı fiyatları:

  • iPhone SE 64 GB: 399 dolar

  • iPhone SE 128 GB: 449 dolar

  • iPhone SE 256 GB: 549 dolar

iPHONE SE

iphone se

Instagram: @eshteknoloji


iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu

iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli olduiPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli olduiPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu

iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu

iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli olduiPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu

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