iPhone üreticisi Foxconn, Çin'de bir hafta daha kapalı kalacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 494 kişi yaşamını yitirirken, 24 bini aşkın kişinin de salgından etkilendiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Apple, Çin genelindeki bütün ofislerini ve mağazalarını kapattığını duyurmuştu. Ayrıca şirketin Çin'deki tedarikçileri de faaliyetlerini tamamen durdurdu.

FOXCONN EN AZ 1 HAFTA DAHA KAPALI KALACAK

Apple'ın Çin'deki en büyük iPhone tedarikçilerinden olan Foxconn, 10 Şubat'a kadar bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Koronavirüs nedeniyle bu sürenin daha da uzaması, Apple'ı ciddi şekilde etkileyebilir.

FOXCONN, APPLE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor. Foxconn'un geçici olarak kapattığı Çin'deki fabrikada ise bu iPhone'ların yarısından fazlasının üretimi gerçekleşiyor. Bu nedenle fabrikanın kapalı olduğu her gün, Apple'ın hanesine eksi olarak yazılıyor.

Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada, Apple'ın koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle mali hedefleri için önceki yıllara kıyasla daha geniş bir aralık belirlediğini ifade etmişti.

Cook, "Geçtiğimiz haftadan itibaren Çin'e seyahatleri çok kritik toplantılar ile sınırlandırdık. Olayla ilgili gelişmeler yaşanıyor ve biz de durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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