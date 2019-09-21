iPhone ve iPad için, iOS 13’teki uygulamaları silmenin yolu

19 Eylül tarihinde, desteklenen iPhone modelleri için yayınlanan iOS 13 güncellemesi, birçok farklı yenilik içermekle birlikte, ana ekranın çalışma şeklini de biraz değiştiriyor. Bu nedenle, uygulamaları silebileceğiniz Çalkantı Modu’na girmek, iOS 13 ile birlikte biraz daha farklı hale geliyor.

Apple, 3D Touch özelliğine sahip bir iPhone kullansanız da kullanmasanız da iOS 13 yüklü bütün cihazlar için ana ekrana, bazı hızlı eylem kısayolları ekledi. Ana ekrandaki uygulamaların üzerine uzunca basılı tutarak, bu kısayolları açabilir ve kullanabilirsiniz.







iOS 13’TE HERHANGİ BİR UYGULAMA NASIL SİLİNİR?

Ana ekrandaki silmek istediğiniz uygulama simgesinin üzerine uzunca basın. Hızlı eylem seçenleri karşınıza çıktığında, ‘Uygulamaları yeniden düzenle’ kısayoluna dokunun. Daha sonra, uygulamaları kaldırma ekranı olan ‘Çalkantı modu’ karşınıza çıkacak. Buradan, uygulama simgelerinin sol üst köşesinde bulunan ‘X’ ikonuna tıklayarak, istediğiniz uygulamayı silebilirsiniz.

Giriş ekranı düzenleme moduna girmenin, ikinci bir yolu daha bulunuyor. Ana ekrandaki herhangi bir uygulamaya basılı tuttuğunuzda, yine yukarıda anlattığımız gibi hızlı eylem seçenekleri karşınıza çıkacak. Ancak, bu seçenekleri gördüğünüzde, parmağınızı kaldırmayın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutmaya devam edin. Daha sonra sistem, sizi otomatik olarak uygulama kaldırma ekranına yönlendirecek. Yine buradan istediğiniz uygulamayı, ‘X’ simgesine dokunarak kaldırabilirsiniz.

Bu yöntemler, yalnızca OS 13 işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazları için geçerlidir.

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