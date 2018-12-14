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iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

iOS işletim sistemine sahip telefon veya tabletlerden oynayabileceğiniz 2018'in en iyi oyunlarını listeledik.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 11:36..
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Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, oyun oynamak için de birebir. Biraz zaman geçirmek için App Store'da bulunan birçok oyun arasından istediğinizi oynayabilirsiniz, fakat bu oyunlardan hangisi daha iyi? Sizin için hazırladığımız iOS için en iyi oyunlar listesine bir göz atın:

Fortnite Battle Royale

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Günümüzde popüler hale gelen battle royale tarzı oyunlar arasında en iyilerden biri olan Fortnite, telefonunuzdan oynayabileceğiniz harika bir savaş oyunudur.  Oyun ayrıca  iPhone XR , XS, XS Max ve iPad Pro için 60 FPS desteği de sağlıyor.


 

PUBG

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

PUBG, artık en büyük rakibi olan Fortnite'a kafa tutmak için iOS'da. En popüler battle royale tarzı oyun olan PUBG, bugünlerde Fortnite'ın biraz gerisinde kalsa da, yine de size harika bir deneyim sunuyor.


 

South Park: Phone Destroyer

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Mobil telefonlardaki ilk resmi South Park oyunu olan South Park: Phone Destroyer, gerçek zamanlı strateji ile kart koleksiyonu oyunlarının karışımı bir tarzda oyun severlerin karşısına çıkıyor.


 

Harry Potter: Hogwarts Mystery

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Harry Potter: Hogwarts Mystery, iOS işletim sistemine sahip telefon veya tabletlerden oynayabileceğiniz başka bir oyundur. Özellikle Harry Potter hayranları tarafından çok beğenilen bu oyun, oyun deneyiminize farklı bir bakış açısı getiriyor.


 

Animal Crossing: Pocket Camp

iphone

Nintendo tarafından mobil cihazlara aktarılan bu oyunda, kamp yöneticisi rolünü üstlenir ve en sevdiğiniz hayvan dostlarınızla eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.


 

Sims Mobile

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Electronic Arts'ın geliştirdiği SIMS serisi, özellikle bilgisayar oyunları arasındaki popülerliği ile biliniyor. Oyunun mobil sürümünde de tıpki bilgisayardaki gibi sizin seçtiğiniz Sim ile çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz. Bilgisayar sürümüne göre biraz daha kısıtlı olan bu oyun, yine de harika zaman geçirmek için iyi bir alternatif.


 

Dungeon Hunter 5

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Eğer aksiyon RPG oyunlarını seviyorsanız, Dungeon Hunter 5 tam size göre. Kendi zindanınızı savunmak ve diğer takımlara karşı zafer elde etmek için çeşitli savaşlara gireceğiniz oyunu keyifle oynayabilirsiniz.


 

Standoff 2

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Muhtemelen, tüm zamanların en popüler multiplayer FPS oyunları akıllı telefonlara gelmeyecek. Standoff 2, Counter Strike Global Offensive hissini, hemen hemen tüm modern iOS cihazlarında yaşatan muhteşem bir FPS oyunudur.



Full of Stars

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

En popüler oyunlardan biri olan Full of Stars, uzayın derinliklerini keşfetmenizi sağlayacak. Gerçek dünya artık yok olduğundani, bu zorlu hikaye odaklı macera oyununda kendinize yeni bir ev arayacaksınız.

 

 

Iron Blade

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Gameloft'un RPG tarzı bu oyunu, ortaçağ Avrupası'ndaki ordulara karşı savaşabileceğiniz bir hikayeyi barındırıyor. Oyunda kendi silahlarınızı geliştirip gücünüzü artırarak düşmanlara karşı amansız savaşlar içine giriyorsunuz.


 

BlackBox

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Bulmaca oyunları genellikle oldukça bağımlılık yapar, ancak BlackBox bunların sınırlarını daha da zorluyor. Oyun, cihazınızı ve yerleşik sensörlerini keşfederek bulmacaları çözmek için zihninizi gerçekten zorlamaya odaklanıyor.


 

The Battle of Polytopia

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Fantastik medeniyet oyunlarından herhangi birini hiç oynadınız mı? Eğer oynadıysanız bu oyun tam size göre. Oyun, savaş kabilelerini keşfetmenize ve imparatorluğunuzu genişletmenize yardımcı olacak.

 

 

Paper.io 2

iPhone ve iPad'den oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar 2018

Birçok bağımlılık yaratan io tarzı oyunlardan oluşan uzun bir dizinin son oyunu olan Paper io, kağıt dünyasının etrafında dolaşarak alanları genişletmenize olanak tanıyor. Çok oyunculu olan bu oyun, harika vakit geçirmenize yardımcı olacak.


 






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