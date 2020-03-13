iPhone XR, 2019'un en çok satan akıllı telefonu oldu

Apple, her ne kadar geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisi ile istediği başarıyı elde edemese de şirketin 2 yıl önce tanıttığı iPhone XR modeli, oldukça iyi işler çıkarıyor.

Apple'ın 2018 yılında tanıttığı ve daha uygun fiyatlı olarak satışa çıkan iPhone XR, piyasaya sürülmesinden bu yana her çeyrekte küresel satış listelerinde zirveyede yer aldı ve 2019'un en çok satan akıllı telefonu oldu.

TÜM TELEFONLARIN YÜZDE 3'ÜNÜ OLUŞTURDU

Counterpoint Research araştırmalarına göre iPhone XR, 2019'da satılan tüm akıllı telefonların yüzde 3'ünü oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 2.1 ile iPhone 11 modeli yer aldı.

Bildiğiniz gibi iPhone 11 modeli, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılmışitı. 2019'un bitmesine 4 ay kala tanıtılan telefonun yılın en çok satan ikinci telefonu olması oldukça etkileyici bir başarı.

Apple'ın diğer bir modeli olan iPhone 8, yüzde 1.2 ile altıncı sırada yer alırken; iPhone 11 Pro Max , iPhone 7 ve iPhone XS Max sırasıyla sekizinci, dokuzuncu ve 10. sırada kendine yer buldu.





Tahmin edebileceğiniz gibi listenin ilk 10 sırasında yer alan tek akıllı telefon üreticisi Apple değil. Samsung'un Galaxy A50 modeli yüzde 1.8 ile üçüncü sırada yer alırken, Galaxy A10 ise yüzde 1.7 ile dördüncü sıraya yerleşti.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei ise, ABD'nin artan baskıları ve Google servislerinin yasaklanması nedeniyle ilk 10 sırada kendine yer bulamadı.

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