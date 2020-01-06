iPhone XR, tanıtıldığından bu yana en çok satan telefon oldu

Apple, her ne kadar geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisi ile istediği başarıyı elde edemese de şirketin bir önceki yıl tanıttığı iPhone XR modeli oldukça iyi işler çıkarıyor.

Apple'ın 2018 yılında tanıttığı ve daha uygun fiyatlı olarak satışa çıkan iPhone XR, piyasaya sürülmesinden bu yana her çeyrekte küresel satış listelerinde zirveye yerleşti.

EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR

2018'in eylül ayında tanıtılan iPhone XR, dünya genelinde toplam akıllı telefon satışlarının yüzde 3'ünü oluştururken, ikinci sırada yüzde 2,6 ile Samsung Galaxy A10, üçüncü sırada ise yüzde 1,9 ile Galaxy A50 modelleri bulunuyor.

Serinin en düşük modeli olan iPhone 11 ise, toplam telefon satışlarının yüzde 1,6'sını oluşturarak beşinci sırada kendine yer buldu.

En çok satan akıllı telefon modellerine göz attığımızda, genelde düşük ve orta seviyeli telefonlar karşımıza çıkıyor. Bunun farkında olan üreticiler, tanıttıkları üst seviye modellerin bir de düşük fiyatlı alternatiflerini satışa çıkarıyor.

Örneğin Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 modellerinin daha düşük fiyatlı sürümleri olan Note 10 Lite ve S10 Lite'ı çok yakında satışa çıkaracak.

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