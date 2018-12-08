iPhone XR ve Google Pixel 3 XL kamera karşılaştırması

Bu akıllı telefonların her ikisinin de aynı fiyata geldiğini, benzer deneyim sunduğunu ve benzer kameraya sahip olduğunu düşünürsek, kamera konusu birçok akıllı telefon kullanıcısının merak ettiği konular arasında geliyor.

Aşağıda iki telefonun kamerası ile çekilen fotoğraflara bir göz atın. Sizce hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?

SOL: Google Pixel 3 XL - SAĞ: iPhone XR

Sisli havada çekilen bu fotoğrafa baktığımızda iPhone XR'ın parlaklığı biraz artırdığını görüyoruz. Google Pixel 3XL ise daha iyi bir iş çıkarmış. Özellikle sisin içindeki ağaçlar daha detaylı.

Bu terkedilmiş klasik mavi otomobil, Pixel 3 XL ve iPhone XR kameralarının inceliklerini görmek için birebir. Soldaki fotoğrafın tamamı boyunca daha fazla ayrıntı ve netlik var, fakat bu şekilde yan yana geldiklerinde iPhone XR'ın biraz daha iyi bir iş çıkardığını görebiliyoruz.

iPhone XR ile çekilen sağdaki fotoğraftaki renklerin biraz daha canlı olduğunu görebiliyoruz. Pixel 3 XL fotoğrafında ise betonda biraz daha fazla ayrıntı var.

Bu iki fotoğrafa baktığımızda birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz, Sizce hangisi daha iyi?





Sağdaki fotoğrafta iPhone XR'da bulunan akıllı HDR özelliğinin nasıl fark yarattığını görebilirsiniz. Üstelik bu özellik daha fazla ayrıntı yakalayabiliyor.

Sonuç olarak değişen ortam ve ışık koşullarında her iki telefonun kamera performansı değişse de, çoğu durumda birbirlerine çok yakın olduklarını söylemeliyiz. Peki sizce hangisi daha iyi?



