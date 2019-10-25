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iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

DxOMark'ın yaptığı ses analizlerinde iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max modelinin gerisinde kaldı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 09:41..
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Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en fazla göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor. Telefonlara çeşitli kamera testleri uygulayan DxOMark, bu sefer de akıllı telefonların hoparlör ve mikrofon kalitesini test etmeye başladı.

dxomark

iPHONE 11 PRO MAX, iPHONE XS MAX'IN GERİSİNDE KALDI

İlk olarak Apple, Samsung, Sony, Huawei ve Honor modellerini test eden DxOMark, oluşturduğu puanlama listesini yayınladı. En iyi ses kalitesi testinde Huawei Mate 20X modeli zirvede yer alırken, ikinci sırayı ise iPhone XS Max modeli aldı. Listenin en dikkat çekici yanı ise, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone XS Max modelinin, bu yıl tanıtılan iPhone 11 Pro Max modelinden daha iyi ses kalitesi sunması oldu..

dxomark

DxOMark'ın yayınladığı listeye göre; iPhone XS Max modeli 74 puan alırken, iPhone 11 Pro Max ise 71 puan alarak kendine üçüncü sırada yer buldu.

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iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçtiiPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçtiiPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

iPhone XS Max, ses kalitesinde iPhone 11 Pro Max'i geçti

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