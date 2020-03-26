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iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

iPhone'larda herhangi bir fotoğraf paylaşmadan önce, fotoğraftaki konum verilerini nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.

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Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, bazı gizlilik problemlerini de beraberinde getiriyor.

Örneğin telefonlardaki konum servisleri, siz farkında olmasanız bile arkanızda bir iz bırakabiliyor.

Şimdi bu duruma bir örnek verelim. Eğer kamera uygulamasındaki coğrafi konum etiketleme özelliği açık konumdaysa, o an bulunduğunuz yerin ayrıntılı koordinatları, çektiğiniz fotoğrafa otomatik olarak ekleniyor.

Bu fotoğrafları internet ortamında paylaşmanız durumunda ise bazı gizlilik sorunları ortaya çıkabiliyor.

iPHONE'LARDA FOTOĞRAF PAYLAŞMADAN ÖNCE KONUM VERİLERİ NASIL KALDIRLIR

iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

 

  1. İPhone veya iPad'de Fotoğraflar uygulamasını açın

  2. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin,

  3. Paylaş düğmesine dokunun (yukarı oklu kare, iPhone'da sol alt köşe, iPad'de sağ üst köşe)

  4. Üst taraftaki Seçenekler'e dokunun,

  5. Çıkan ekranda konumu kapalı duruma getirin,

  6. Fotoğraflarınızı / videolarınızı nasıl paylaşmak ve göndermek istediğinizi seçin.

Instagram: @eshteknoloji

iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

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