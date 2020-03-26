iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, bazı gizlilik problemlerini de beraberinde getiriyor.

Örneğin telefonlardaki konum servisleri, siz farkında olmasanız bile arkanızda bir iz bırakabiliyor.

Şimdi bu duruma bir örnek verelim. Eğer kamera uygulamasındaki coğrafi konum etiketleme özelliği açık konumdaysa, o an bulunduğunuz yerin ayrıntılı koordinatları, çektiğiniz fotoğrafa otomatik olarak ekleniyor.

Bu fotoğrafları internet ortamında paylaşmanız durumunda ise bazı gizlilik sorunları ortaya çıkabiliyor.

iPHONE'LARDA FOTOĞRAF PAYLAŞMADAN ÖNCE KONUM VERİLERİ NASIL KALDIRLIR



