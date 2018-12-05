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iPhone'da herhangi bir web sitesi nasıl engellenir?

Belirli web sitelere iPhone veya iPad'den girilmesini istemiyorsanız çözüm çok basit.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 15:49..
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iOS 12 ile gelen yeni Ekran Süresi özelliği sayesinde istemediğiniz web sitelerini daha basit bir şekilde engelleyebilirsiniz. Çocuğunuzun belirli web sitelerine girmesini istemiyorsanız veya farklı herhangi bir nedeniniz varsa, istediğiniz web sitelerini engelleyip erişim sınırı getirebilirsiniz.

  1. Ayarları açın ve Ekran Süresi menüsüne girin
  2. Ekran Süresi özelliğini aktif edin.
  3. İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları seçeneğini aktif edin.
  4. İçerik sınırlama > Web içeriği yolunu takip edin.
  5. Yetişkin Web Sitelerini Sınırla kısmını aktif edin

iPhone'da herhangi bir web sitesi nasıl engellenir?

Daha sonra aşağıdaki Web Sitesi ekle bölümünden engellemek istediğiniz siteleri ekleyip kaydedin. Engellediğiniz web siteleri hem Safari uygulamasında hem de diğer uygulamalarda erişilmez hale gelecektir.

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