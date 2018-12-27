iPhone'daki bildirimleri toplu halde temizlemenin yolu

Uzun süre telefonunuzu kullanmadıktan sonra ekranı açtığınızda, bazen onlarca bildirimle karşılaşabilirsiniz. Bu bildirimleri tek tek silmek size zor gelebilir, ancak bilmeyenler için iPhone'larda bunu yapmanın basit bir yolu var.

Hepimizin bildiği gibi, bir bildirim aldığınızda telefonunuz aydınlanır ve kilit ekranına bakmanız gerekir. Bildirim gönderen uygulamaya geçmek için ise bildirime dokunuruz. Sola kaydırınca ise karşımıza bildirimleri kaldırmamız için temizle seçeneği çıkar. Bu bildirimler grup bildirimi ise sadece o bildirimleri toplu halde silebiliyoruz. Peki ya bütün bildirimler?

Tüm bildirimleri tek dokunuşla silmek için iOS 12 sürümü harika bir yol sağlıyor. iOS 11 de ise bu özellik sadece 3D Touch özelliği bulunan ve aktif edilmiş cihazlarda çalışıyor.

Telefonunuzun ekranını kapatın ve tekrar açın. Daha sonra kilit ekranını yukarı kaydırın ve bildirimin üzerindeki 'X' butonuna basılı tutun. Karşınıza bütün bildirimleri silmek için bir seçenek çıkacaktır. Bu seçeneği kullanarak bütün bildirimlerinizi tek bir dokunuşla silebilirsiniz.