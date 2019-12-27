iPhone'lar için en iyi ücretsiz 10 video oynatma uygulaması

Yıllar içinde oldukça gelişen video içerikleri, günümüzün en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi. İlk başlarda yalnızca 3GP ve MP4 formatında kaydedebildiğimiz ve izleyebildiğiniz videolar, günümüzde yüksek kaliteli birçok formatı destekliyor.

iPhone'unuzda farklı formatlardaki videoları oynatabilmek için farklı video oynatma uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Çünkü her uygulama, bütün video formatlarını desteklemiyor.

Ayrıca iPhone'lara yüklü gelen video oynatma uygulamasının da pek de yeterli olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu nedenle biz de sizler için, kesintisiz video izleme deneyimi sunan en iyi 10 iPhone video oynatma uygulamasını listeledik.

1. GENEL OLARAK EN İYİSİ: PLAYERXTREME MEDIA PLAYER





PlayerXtreme, iPhone ve iPad için geliştirilen ve oldukça zengin özelliker barındıran video oynatma uygulamasıdır. Uygulama, video içeriğinin görüntülenebileceği hemen hemen tüm formatları destekler, yani oynattığınız videonun formatı hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

Desteklenen video formatları;: 3gp, asf, avi, divx, dv, dat, flv, gxf, m2p, m2ts, m2v, m4v, mkv, moov, mov, mp4, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, ogm, ogv, ps, qt, rm, rmvb, ts, vob, WebM, wm, wmv, iso, wtv, video_ts

2. 4K VİDEOLAR İÇİN EN İYİSİ: KMPLAYER

4K videoları destekleyen bir video oynatıcı arayanların en çok tercih ettiği iPhone uygulaması KMPlayer, videolarınızı kusursuz bir şekilde izlemenize yardımcı oluyor. Kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip uygulama, ayrıca Google Drive, FTP ve Dropbox gibi ağ bulut hizmetlerinden de video oynatabiliyor.

Desteklenen video formatları: 3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, axv, flv, f4v, gvi, gxf, m1v, m2p, m2t, m2ts, m2v, m4v, mks, mkv, moov, mov, mp2v, mp4, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, nsv, nuv, oga, ogg, ogm, ogv, ogx, spx, ps, qt, rec, rm, rmvb, tod, ts, tts, vob, vro, webm, wm, wmv, wtv, xesc.

3. İPAD'LER İÇİN EN İYİ VİDEO OYNATICI: OPLAYER LITE

OPlayer Lite video oynatıcı uygulamasıyla, iPad'de video izleme deneyiminizi oldukça geliştirebilirsiniz. Çoklu format desteğine sahip uygulama, her ne kadar biraz karmaşık bir arayüze sahip olsa da sahip olduğu özellikler sayesinde birçok iPad kullanıcısı tarafından tercih ediliyor.

Desteklenen video formatları: mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h.265 (hevc), webm.

4. FİLM İZLEMEK İÇİN EN İYİSİ: INFUSE 6

Firecore tarafından geliştirilen Infuse 6, özellikleri ve tutarlılığı nedeniyle yıllar boyunca en çok tercih edilen video oynatma uygulamalarının başında geldi. Herhangi bir sorun yaşamadan çok sayıda video formatını destekleyen uygulamayı; AirPlay ve altyazı desteğiyle, ağa bağlı cihazlardan da video akışı yapmak için kullanabilirsiniz

Desteklenen video formatları: 3GP, AVI, ASF, BDMV, DIVX, DVDMEDIA, DVR-MS, FLV, ISO, M4V, MKV, MOV, MP4, M2TS, MTS, OGM, OGV, TP, TS, VIDEO_TS, WEBM, WMV, WTV.

5. HEM ÜCRETSİZ HEM AÇIK KAYNAK KODLU: VLC MOBILE

iPhone için en iyi video oynatma uygulamaları listemizde VLC'den bahsetmemek olmaz. Bilgisayarlarda en çok kullanılan video oynatma programı VLC'nin iOS uygulaması da hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratmıyor. Çoğu uygulamada bulunmayan DTS ve Dolby AC3 codec bileşenlerini de destekleyen uygulama, ayrıca birçok video uzantısını da oynatabiliyor.

Desteklenen video formatları: mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h.265 (hevc), webm.





6. VİDEO OYNATICIDAN DAHA FAZLASI: 8PLAYER

8Player, yalnızca video oynatma uygulaması değil; iPhone, iPad ve Apple TV'niz için evrensel bir multimedya uygulamasıdır. Uygulama, DLNA / UPnP, SMB, FTP oynatıcı ve denetleyici olarak çalışabilir. Bununla birlikte, tüm formatlar medya oynatıcı uygulaması tarafından desteklenmediği için farklı video formatlarını oynatmakta sorun yaşayabilirsiniz.

Desteklenen video formatları: avi, mkv, mp4, mov, mpg, vob, wmv, m4v, asf, flv, ogg, 3gp, divx, dv, dat, gxf, m2p, m2ts, m2v, moov, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpv, mt2s, mts, mxf, ogm, ogv, ps, qt, rm, rmvb, ts, webm, wm

7. nPLAYER LITE

nPlayer, iPhone ve iPad için en iyi video oynatıcı uygulamalarından biridir. Videoları neredeyse tüm formatlarda oynatan uygulama sayesinde, videoları farklı formatlara dönüştürmenize gerek kalmaz. Ayrıca uzak cihazlardan video akışı yapmanızı da sağlayan nPlayer, iPhone'daki videoları otomatik olarak senkronize edebilir.

Desteklenen video formatları: MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, ASF, FLV, OGV, RMVB, TP

8. EN AZ PİL TÜKETEN VİDEO OYNATICI: CnX PLAYER

Eğer video izlerken şarjınızın daha az bitmesini istiyorsanız, CnX oynatıcı kullanışlı bir medya oynatıcı uygulaması olabilir. Telefonunuz için oldukça hafif olan bu uygulama sayesinde, 4K Ultra HD videoları kolayca oynatabilirsiniz.

Desteklenen video formatları: MKV, MP4, 3GP, MOV, AVI, TS ve daha fazlası.

9. BASİT AMA ETKİLİ: MX VİDEO PLAYER

Akıllı telefonlarsa oldukça yaygın olarak kullanılan, basit ama etkili bir video oynatma uygulaması olan MX Player, film izleme deneyimini keyifli hale getiren Retina ekran için optimize edildi.

Desteklenen video formatları: Desteklediği video formatlarından bahsetmeyen uygulama, birçok popüler uzantıyı desteklediğini söyüyor.

10. POWERHD

Genellikle iPad kullanıcılarının tercih ettiği Power HD, birçok video formatını destekliyor. Uygulama ayrıca, HD video oynatmayı ve Dolby Surround Ses teknolojilerini de kullanıcılara sunuyor. Uygulamayı kullanarak video oynatma hızını ayarlayabilir, WLAN veya USB veri kablosu ile video aktarabilir, video oynatma listesi ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Desteklenen video formatları: AVI, MP4, RMVB, MOV, WMV, MPEG, MPEG4, MPK, MKV, 3GP, FLV.

Yukarıda listelediğimiz uygulamaları indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Bununla birlikte, uygulamaların video deneyiminizi geliştirmek için sizden ücretli pakete geçmenizi isteyebileceğini unutmayın.

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