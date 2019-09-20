iPhone'lar için yayınlanan iOS 13, birçok hata içeriyor

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyor. Uzmanlar, iPhone kullanıcılarını, iOS 13 yüklememeleri konusunda uyarıyor.





iOS 13 SÜREKLÜ ÇÖKÜYOR

The Verge, yaptığı iOS 13 incelemesinde çok fazla kritik sorunla karşılaştıklarını açıkladı. iOS 13 ile birlikte uygulamaların sürekli çöktüğünü belirten uzmanlar, ayrıca hücresel veri bağlantısında da sık sık kopmalar yaşandığını rapor etti.

Ayrıca, Kamera uygulamasının da oldukça yavaş çalıştığını belirten kullanıcılar, Galeri'deki fotoğraflara rastgele tarihler atandığını da bildirdi. Beraberinde AirDrop sorunlarını da getiren iOS 13, ayrıca Mesajlar uygulamasında da sorun çıkartıyor.





iOS 13, EN HATALI SÜRÜMLERDEN BİRİ

Uzmanlar, iOS 13 güncellemesini, iOS 8'den bu yana yayınlanan en hatalı sürüm olarak nitelendiriyor. Üstelik tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi, Apple'ın e-posta ve hatırlatıcı uygulamaları da kullanıcılara problem yaratıyor.

ABD Savunma Bakanlığı ise, bünyesinde çalışan personellerin iOS 13 güncellemesini yapmamaları konusunda yeni bir bildiri yayınladı.

HATA DÜZELTMELERİ İÇİN 30 EYLÜL'Ü BEKLEYİN

Apple'ın, söz konusu sorunların farkında olduğunu zaten biliyoruz. 30 Eylül'de iOS 13.1 güncellemesini yayınlayacak şirket, söz konusu hataları da tamamen gidermiş olacak.

Eğer iOS 13 güncellemesi alan bir iPhone modeline sahipseniz, güncellemeyi yapmak için 30 Eylül'e kadar beklemeniz, sizin için daha faydalı olacaktır.

iOS 13'ün kullanıcılara sunduğu yenilikleri ve güncellemeyi alan iPhone modelleirni öğrenmek için, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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