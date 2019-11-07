iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

Her ne kadar günümüzde piyasaya çıkan akıllı telefonlar üstün özelliklere sahip olsa da kullanıcılarının, en çok dikkat ettiği konulardan biri de batarya performansı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11 serisi ile birlikte yeni işletim sistemi iOS 13'ü de duyurmuştu. Peki sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, şarj ömrünü nasıl etkiliyor?

4 adet iPhone 6s modeline, 4 farklı iOS sürümü yükleyen bir kullanıcı, hangi iOS sürümünün daha uzun şarj ömrü sunduğunu ortaya çıkardı.

4 farklı iPhone 6s modelinde sırasıyla; iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS, 12.4.1 ve iOS 13.2 işletim sistemleri kullanıldı. Telefonların içerisine yüklenen uygulamalar dahil olmak üzere bütün özelikler eşit bir şekilde ayarlandı.





iOS 13.2 GEEKBENCH TESTİNDE SINIFTA KALDI

Geekbench batarya testinin sonuçlarına göre; 3 saat 43 dakika açık kalabilen iOS 10.3.3, en iyi performansı gösteren iOS güncellemesi oldu. Apple'ın kullanıcılara sunduğu en yeni güncelleme olan iOS 13.2 ise, 3 saat 25 dakika açık kalabildi. En kötü performansı ise 3 saat 5 dakika dayanabilen iOS 12.4.1 gösterdi.

YOUTUBE TESTİNİN KAZANANI: iOS 13.2

Daha sonra ise YouTube video izleme testine giren telefonlarda, iOS 13.2 sürümü, 12 saat 21 dakika açık kalarak en iyi performansı gösterdi. iOS 12.4.1 sürümü ise, tıpkı bir önceki testte olduğu gibi en kötü performansı gösteren iOS sürümü oldu.

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