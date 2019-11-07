taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7444
Euro
6.3612
Altın
1492
Borsa
101143.74
Gram Altın
275.46
Bitcoin
53391.78

iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

Bir kullanıcı farklı iOS sürümlerini karşılaştırarak, hangisinin daha uzun şarj ömrü sunduğunu ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Her ne kadar günümüzde piyasaya çıkan akıllı telefonlar üstün özelliklere sahip olsa da kullanıcılarının, en çok dikkat ettiği konulardan biri de batarya performansı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11 serisi ile birlikte yeni işletim sistemi iOS 13'ü de duyurmuştu. Peki sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, şarj ömrünü nasıl etkiliyor?

4 adet iPhone 6s modeline, 4 farklı iOS sürümü yükleyen bir kullanıcı, hangi iOS sürümünün daha uzun şarj ömrü sunduğunu ortaya çıkardı.

En iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü VİDEO

4 farklı iPhone 6s modelinde sırasıyla; iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS, 12.4.1 ve iOS 13.2 işletim sistemleri kullanıldı. Telefonların içerisine yüklenen uygulamalar dahil olmak üzere bütün özelikler eşit bir şekilde ayarlandı.

ios

iOS 13.2 GEEKBENCH TESTİNDE SINIFTA KALDI

Geekbench batarya testinin sonuçlarına göre; 3 saat 43 dakika açık kalabilen iOS 10.3.3, en iyi performansı gösteren iOS güncellemesi oldu. Apple'ın kullanıcılara sunduğu en yeni güncelleme olan iOS 13.2 ise, 3 saat 25 dakika açık kalabildi. En kötü performansı ise 3 saat 5 dakika dayanabilen iOS 12.4.1 gösterdi.

YOUTUBE TESTİNİN KAZANANI: iOS 13.2

Daha sonra ise YouTube video izleme testine giren telefonlarda, iOS 13.2 sürümü, 12 saat 21 dakika açık kalarak en iyi performansı gösterdi. iOS 12.4.1 sürümü ise, tıpkı bir önceki testte olduğu gibi en kötü performansı gösteren iOS sürümü oldu.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

iPhone'lara en iyi şarj ömrü sunan iOS sürümü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

176
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

457
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

307
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

72
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

141
11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

29
Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir