iPhone'larda sahte batarya kullanımı engelleniyor

Geçtiğimiz günlerde sahte bataryalı bir iPhone modelinin, tamir esnasında patladığını sizlerle paylaşmıştık. Orijinal olmayan akıllı telefon bataryaları, piyasayada oldukça ucuza satılıyor ve haliyle tüketiciler sahte bataryalara yöneliyor. Ancak bu durum, zaman zaman aşağıdaki gibi sonuçlar doğurabiliyor.

APPLE SAHTE BATARYALARA İZİN VERMEYECEK

ABD'li teknoloji şirketi Apple, geliştirdiği yeni yazılımla aralarında iPhone XR, XS ve XS Max'in de bulunduğu yeni iPhone modellerinde üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlayacak.

Şirket tarafından geliştirilen yazılımla birlikte batarya değişimi yapılması gereken telefonlarda, sadece orijinal Apple bataryaları kullanılacak.

BATARYA DEĞİŞİMİ SADECE APPLE SERVİSLERİNDE YAPILACAK

Yeni iPhone modellerinde üçüncü parti bataryaların kullanılması durumunda, telefon "servis" uyarısı vererek pilin değiştirilmesi gerektiğini "bu cihaz orijinal iPhone bataryasına sahip değil" mesajıyla kullanıcıya bildirecek.

Apple'nin resmi servisleri haricinde yapılacak batarya değişimlerinde, kullanılacak batarya orijinal dahi olsa kullanıcılar yine telefonlarında aynı uyarıyla karşılaşacak. Apple, bu özellikle batarya değişiminin sadece resmi servislerde yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Üçüncü parti batarya değişimine son veren yazılım, iOS 12 ve iOS 13 beta sürümlerine sahip yeni iPhone modellerinde aktif bir şekilde çalışıyor. Batarya değişim uyarısı alan kullanıcılar ayrıca, iPhone'un ayarlar kısmındaki "batarya durumu" özelliğinden de faydalanamıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.