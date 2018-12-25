iPhone'lardaki iOS güncellemesi mobil interneti devre dışı bırakıyor

İki hafta önce, Apple, iOS 12.1.1 güncellemesini yayınladıktan sonra, birkaç iPhone kullanıcısının, kablosuz taşıyıcılarıyla hücresel veri bağlantısını kaybetmekten şikayetçi olduğunu belirtmiştik. Geçen hafta ,ise Apple, ülkemizdeki iPhone XR , iPhone XS ve iPhone XS Max telefonları için hücresel bağlantı sorununu ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı.





Şimdi ise başka ülkelerde de yayınlanan iOS 12.1.2 güncellemesi, çeşitli iPhone modellerinde bazı sorunlar ortaya çıkardı. Dünya genelindeki bazı kullanıcılar, iOS 12.1.2'yi yükledikten sonra hücresel veri bağlantısı olmadığını belirtti. Ağ ayarlarını sıfırlayan ve telefonları fabrika ayarlarına geri yükleyen kullanıcılar, sorunun düzelmediğini belirtiyor. Başka bir iPhone kullanıcısı ise, en son iOS sürümünü yükledikten sonra, telefonun ekranında "Hizmet Yok" yazdığını ve operatöre bağlanamadığını iddia etti.

YENİ GÜNCELLEMEYİ BEKLEYİN

Apple, yayınladığı iOS 12.1.2 güncellemesiyle ülkemizdeki bağlantı sorunlarını gidermeye çalışırken, dünya genelindeki iPhone'larda sorun yaratmışa benziyor. Bu nedenle, iOS 12.1.2'yi yükledikten sonra artık mobil verilere bağlanamayan bir iPhone telefonunuz varsa, iOS 12.1.3 güncellemesini beklemeniz gerekiyor.









