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iPhone'ların şarj ömrünü artırabilen yeni yöntem

iPhone'lar için geliştirilen 'ifConnected' uygulamasını telefonunuza kurarak batarya tasarrufu yapabilirsiniz.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 17:44..
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iPhone sahiplerinin, her zaman sahip olmak istediği şeyler arasında uzun şarj süresi geliyor. iOS'ta bulunan Düşük Güç Modu ayarı bu konuda kullanıcıların yardımına koşsa da yine de yeterli değil. Düşük Güç Modu'nun iPhone'daki bazı eksiklikleri göz önüne alındığında, iOS geliştiricisi Soh, telefonlara yeni özellik kazandıran ifConnected adlı yeni bir ücretsiz jailbreak uygulaması yayınladı.

iPhone'ların şarj ömrünü artırabilen yeni yöntem

Programı yükledikten sonra telefonun Ayarlar kısmında bu uygulamaya ait seçenekler karşınıza çıkıyor: ifConnected uygulamasını kullanarak şunları yapabilirsiniz:

  • Telefon şarj olurken veya olmazken, Düşük Güç Modu'nu aç veya kapat
  • Wİ-Fİ ağına bağlandığınızda veya bağlantısını kestiğinizde Düşük Güç Modu'nu aç veya kapat
  • Evinizin Wİ-Fİ ağına yakın olduğunuzda, Düşük Güç Modu'nu devre dışı bırakmak için Wİ-Fİ adını yaz.

ifConnected, Düşük Güç Modu deneyimini önemli ölçüde daha otomatik hale getiriyor, böylelikle sizin tarafınızdan fazla müdahale olmadan güç tasarrufunda bulunabiliyor. Bu uygulama sadece 'Jailbreak' yapılmış iOS 10 ve iOS 11 sistemlerinde çalışıyor.

iPHONE JAILBREAK NEDİR?

Jailbreak, Apple'ın iPhone telefonlarına getirdiği birtakım kısıtlamaları kaldırıp, telefonunuz için daha fazla kişiselleştirme imkanı sunan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde iPhone telefonlarda var olan fakat ulaşamadığınız bütün dosyalara erişebiliyorsunuz.

Bu yöntem hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz, jailbreak işlemini yapmamanızda fayda var. Bu işlemin, telefonunuzu garanti kapsamı dışına çıkardığını da hatırlatalım.

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