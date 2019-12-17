İple boğarak öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi'nde bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında, battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın oluğunu gördü.

Şahıs hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

BOYNUNDA İP İZİ TESPİT EDİLDİ

Önce şahsın, evsiz biri olduğundan soğuktan donmuş olabileceği düşünüldü. Ancak yapılan incelemede, şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi.





EVDE ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Boynunda yapılan ilk incelemede, şahsın iple boğularak öldüğü saptandı. Polisin yaptığı çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılıp bir araçla Kuyumcular Mahallesi'ne getirilip yol kenarına atıldığı tahmin ediliyor.





KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

İlk incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alınarak isminin belirlenmesine çalışılacak.



