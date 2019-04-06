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İP'li Seymen: Halk sarı güneşi siyah gördü

İyi Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı illerin hiçbirinde başarıyla ayrılamamasının suçunu, oy pusulasının siyah-beyaz oluşuna bağladı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 16:55..
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İP'li Seymen: Halk sarı güneşi siyah gördü

Türkiye, 31 Mart seçimlerini geride bıraksa da tartışmalar hala devam ediyor.

Yerel seçimlerin en büyük kaybedeni ise İyi Parti oldu.

İyi Parti; Balıkesir- Bigadiç, Manisa -Yunus Emre, Burdur -Bucak, Hatay -Dörtyol, Isparta -Gelendost, Bursa -Mustafa Kemal Paşa, Mersin -Bozyazı, Denizli -Baklan, Ankara -Beypazarı ilçeleri başta olmak üzere birçok seçim bölgesinde çok az farkla belediye başkanlıklarını kaybetti.

"VATANDAŞ SİYAH GÜNEŞİN ALTINA DEĞİL DE ÜSTÜNE MÜHÜR BASMIŞ"

Yaşanan büyük hezimet sonrasında açıklama yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen, “Siyah-beyaz oy pusulaları, partimizin amblemini halkın anlamasını zorlaştırdı. Partimizin sarı güneş amblemi siyah göründü. Vatandaş gitmiş, siyah güneşin altına değil de üstüne mühür basmış. Sandık görevlileri de oyu geçersiz saymış. İşte bu yüzden sayım istedik.” açıklamasında bulundu.

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