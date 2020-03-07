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Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi

Şehit cenazesinde namaz kılınırken bir anda cemaatin önüne geçip poz veren Aylin Cesur, kendini savundu.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 09:17..
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Sosyal medyanın gündeminde uzun süredir İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur vardı.

İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesine katılan Cesur, cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmişti. Cesur'un ayrıca  cenazeye giderken giydiği beyaz kürkü ve yaptığı makyajı da tepkileri dindirmedi.

Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi

Aylin Cesur, tepki çeken görüntülerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cesur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

NAMAZ BİTTİ SANDIM

“Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi’nden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım.

Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi

EDEP DE BİLİRİM TÖRE DE

Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Kamuoyunun vicdanına arz ederim.”

Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi

Şehit cenazesinde fotoğraf çekinen İyi Partili vekil VİDEO

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