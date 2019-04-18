İpotekli konut satışlarında artış

Bazı kamu bankalarının mart başında konut kredisi faizlerini yüzde 1,28'e düşürmesi, ipotekli konut satışlarını şubata göre 2,5 kat artırdı. Martta satışı gerçekleştirilen ipotekli konut adedi şubata göre yüzde 156, ocak ayına göre yüzde 248 artış gösterdi.

Martta Türkiye genelinde 105 bin 46 konut el değiştirirken, bunun yüzde 21,7'sine denk gelen 22 bin 762 adedi ipotekli olarak satıldı. Ocakta yüzde 9, şubatta yüzde 11,3 olan toplam satış içerisinde ipotekli konutların payı martta yüzde 21,7'ye yükselmiş oldu. Öte yandan, toplam satış içerisinde ipotekli konutların payı Temmuz 2018'den beri aradan geçen 7 aydan sonra ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı.

GEÇEN YIL ORTALAMASININ ÜSTÜNE ÇIKTI

Geçen yıl ortalamasının yüzde 20 olduğu düşünüldüğünde, martta 2018 ortalamasının da üzerine çıkılmış oldu. İpotekli konut satışlarının toplam içerisindeki payı temmuzda yüzde 24,5 iken, ağustosta yüzde 12,1, eylülde yüzde 8,9, ekimde yüzde 5,5, kasımda yüzde 5,9, aralıkta yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti.

YÜZDE 330'A YAKLAŞAN ARTIŞ

Martta ipotekli olarak satılan konut adedi 22 bin 762 oldu. Şubatta 8 bin 890, ocakta 6 bin 537, aralıkta 7 bin 148, kasımda 5 bin 324, ekimde 8 bin 65, eylülde 11 bin 330, ağustosta 12 bin 743 adet konut ipotekli olarak satılmıştı. İpotekli konutlar satış adedi açısından incelendiğinde martta, önceki 7 aya göre ciddi artış görüldü. Martta satışı gerçekleştirilen ipotekli konut sayısı şubata göre yüzde 156, ocak ayına göre yüzde 248 artış gösterdi.

Söz konusu oran, aralıkta yüzde 218, kasımda yüzde 328, ekimde yüzde 182, eylülde yüzde 101, ağustosta yüzde 79 şeklinde gerçekleşti. Yıllara göre bakıldığında 2013'te yüzde 40'lara kadar çıkan ipotekli satışların payı, 2014'te yüzde 33, 2015, 2016 ve 2017'de yüzde 34, 2018'de ise yüzde 20 geriledi.