taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2683
Euro
6.0458
Altın
1278.7
Borsa
91260.43
Gram Altın
216.747

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar yakalandı. Bu, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu miktarı oldu.

AA | 28.12.2018 - 10:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yükünün soya fasulyesi olduğu beyan edilen tır, İpsala Gümrük Sahası'na geldi. Yapılan kontrollerde, tırın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı.

X-RAY TARAMASINA GÖNDERİLDİ

Yasal yükle dolu olan tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aynı firmaya ait soya fasulyesi yüklü yeni bir tır daha gümrüklü sahaya geldi. Şoförlüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci tır, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde X-ray taramasına sevk edildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar ele geçirildi ViDEO

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar ele geçirildi

DEDEKTÖR KÖPEKLE ARANDI

X-ray taramasında, şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine araçta fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

DEĞERİ 40 MİLYON LİRA

Söz konusu yakalama, Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin, 40 milyon lira olduğu belirlendi.

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar ele geçirildi

Tespit üzerine yapılan değerlendirmede; tamamen yasal yükle yüklü ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, ilk aracın işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine, esrar yüklü ikinci aracın arkadan gönderildiği anlaşıldı.

Savcılık makamının talimatları uyarınca, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin, İstanbul ve yurtdışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden de takip edildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar ele geçirildi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda tır şoförü ve şebekenin İstanbul'daki elemanları da dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

160
Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

225
CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

107
Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

54
Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

31
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

197
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir