Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yükünün soya fasulyesi olduğu beyan edilen tır, İpsala Gümrük Sahası'na geldi. Yapılan kontrollerde, tırın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı.

X-RAY TARAMASINA GÖNDERİLDİ

Yasal yükle dolu olan tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aynı firmaya ait soya fasulyesi yüklü yeni bir tır daha gümrüklü sahaya geldi. Şoförlüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci tır, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde X-ray taramasına sevk edildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 ton esrar ele geçirildi ViDEO

DEDEKTÖR KÖPEKLE ARANDI

X-ray taramasında, şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine araçta fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

DEĞERİ 40 MİLYON LİRA

Söz konusu yakalama, Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin, 40 milyon lira olduğu belirlendi.

Tespit üzerine yapılan değerlendirmede; tamamen yasal yükle yüklü ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, ilk aracın işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine, esrar yüklü ikinci aracın arkadan gönderildiği anlaşıldı.

Savcılık makamının talimatları uyarınca, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin, İstanbul ve yurtdışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden de takip edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda tır şoförü ve şebekenin İstanbul'daki elemanları da dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı.