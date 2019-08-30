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İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

Dönüş yolu gurbetçileri ve yurt dışına çıkış yapmak isteyenleri zorlamaya devam ediyor.

İHA | 30.08.2019 - 02:12..
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İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

Gurbetçiler yavaş yavaş yaşadıkları ülkelere dönmeye başladılar.

Halihazırda devam eden inşaat sebebiyle oluşan trafiğe bir de bayram tatilini değerlendirmek için yurt dışına çıkmayı tercih edenlerin yoğunluğu da eklenince İpsala Sınır Kapısı’na ulaşan kuyruk 8 kilometreyi geçti.

İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

SICAK VE BEKLEYİŞ ÇİLEYE DÖNDÜ

Saatlerce güneşin altında bekleyenler ise yolda zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan bazı yolcular camları açarak serinlemeye çalışırken bir çok yolcu da yol kenarında oturarak bekledi.

Çok zorlandıklarını belirten yolcular: "Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz, araç içinde bekleyemiyoruz çünkü hava çok sıcak, araç çalışmadığı için de klimayı açmıyoruz, artık bu sıra biter diye umarken 2 saati bitirdik, tek umudumuz akşam olmadan karşıya geçmek" diye konuştu.

İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

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