Tağşiş nedir

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünleri ifşalamasıyla gündeme gelen tağşiş ne anlama geliyor merak konusu oldu. Genellikle gıdalarla ilgili duyulan tağşiş kelimesinin anlamı haberimizde.

Tarım Bakanlığı hileli gıdalar listesini açıkladı, gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürünü ifşa edildi.

Tağşiş kelimesi ise vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.

Tağşiş yapmak nedir, ne anlama gelir merak ediliyor.

Gıda sektöründe sıkça duyulan tağşiş bir de Osmanlı Devleti'nde piyasaya daha fazla para sürerek ek gelir elde etmesi anlamına geliyor.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin anlamı 'Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma" olarak geçiyor.

GIDADA TAĞŞİŞ

Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata ya da izin verilen özelliklerine aykırı bir şekilde üretilmesi 'Tağşiş' ifadesi ile tanımlanmaktadır.

BOZUK PARA TAĞŞİŞİ

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir.

Tağşişte devlet dolaşımdaki sikkeleri toplar, bunların madeni içeriğini azaltır, yeniden piyasaya sürer.