Trigliserid nedir

Trigliserid; kanda bulunan ve vücutta en sık görülen yağ türüdür. Her insanın vücudunda belli bir miktarda bulunmaktadır. Kan testi, trigliseridlerinizin değerini ortaya koymaktadır.

Trigliserid vücutta bulunan en yaygın yağ türüdür ve sağlık için gereklidir.

Trigliserid gıdalar, tereyağı, sıvı yağlar ve yenilen diğer yağlardan gelmektedir.

Her insanın vücudunda belli bir miktarda bulunmaktadır ve bu miktarın artmasına trigliserid yüksekliği denir.

TRİGLİSERİD NEDİR

Trigliserid, kanda bulunan bir yağ türüdür ve alınan, bir an önce kullanılma ihtiyacı duyulmayan kaloriler, vücutta trigliseride dönüşür. Bunlar yağ hücrelerinde depolanır.

Yüksek trigliseridler; atardamarların sertleşmesine veya arter duvarlarının kalınlaşmasına katkıda bulunabilir. Bu da felç, kalp krizi ve kalp hastalığı riskini artırır.

Kişi yağlı yiyorsa ve alkolü fazla miktarda tüketiyorsa trigliseridin yüksek çıkma olasılığı vardır.

Normal - Desilitre başına 150 miligramdan az (mg / dL) veya litre başına 1,7 milimolden az (mmol / L)

Sınırda yüksek - 150 ila 199 mg / dL (1,8 ila 2,2 mmol / L)

Yüksek - 200 ila 499 mg / dL (2,3 ila 5,6 mmol / L)

Çok yüksek - 500 mg / dL veya üstü (5,7 mmol / L veya üstü)

TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİNİN BELİRTİLERİ