Bungalov nedir

Sundurma ve örtülü verandası bulunan aynı zamanda ahşaptan inşaa edilen en fazla bir buçuk katlı yapılara bungalov ev adı veriliyor.

Tatil beldelerinde ve doğal yaşam alanları içerisine yerleştirilen genellikle ahşap ve prefabrik malzemeler ile yapılan küçük ev ve kulübelere Bungalov ev deniliyor.

Sundurma ile örtülü verandası bulunan Bungalov evler, ahşaptan inşa edilen bir buçuk katlı yapılardır.

Bungalov evler 19'uncu yüzyılda İngiliz girişimciler tarafından inşaa edilmeye başlanmıştır.

GENEL ÖZELLİKLERİ NELER

Çok katlı yapılara göre daha geniş bir zemine oturan bungalov evlerin az eğimli çatısının oluşu, dış alanda balkon ve verandasının bulunması, balkonda kirişlerinin olması ve sundura olması bungalov evi özelliğini veriyor.

İÇ ÖZELLİKLERİ

1 yatak odasının bulunduğu evler, açık mutfağı dışar verandasının bulunması ve zemin üzerine oturan ahşap evlerin yapımında orman ürünleri tercih ediliyor.

Bungalov evleri diğer müstakil evlerden ayıran en önemli özelliği, doğa ile uyumlu olmasıdır.

Ahşap ev olarak da bilinen bungalov, metrekare bakımından küçük olduğu için maliyeti de düşüktür.