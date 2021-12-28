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    Zona nedir

    Zona; ciltte lekelere ve ağrıya neden olmaktadır. Küçük, kırmızı kabartılar halinde ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Kısa süre içerisinde deriye nüfuz edebilir.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 14:42
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    Zona nedir

    Ciltte hızlı ve kolayca yayılan zona, tıp dünyasında ‘Herpes Zoster’ adıyla bilinmektedir.

    Zonanın virüslerden kaynaklı olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ayrıca en sık görüldüğü yerler arasında gövde ve baş bölgesi yer almaktadır.

    ZONA NEDİR

    Zona; yaşanan ağır travma, ateşli hastalık ve stresle beraber ortaya çıkan, sinir uçlarına yerleşen, hızlıca yumurtlayarak çoğalan bir hastalıktır. Viral kaynaklı, bulaşıcı bir enfeksiyondur. Suçiçeği ya da buna neden olan suçiçeği virüsünün bulaşmadığı kişilerin zonaya yakalanması mümkün değildir.

    Zona hayatı tehdit eden bir hastalık değildir ancak kişiye ağrı verebilir. Bu durum kişinin hayatını olumsuz anlamda etkileyebilir. Zona hastalığının sebepleri ise kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

    ZONANIN BELİRTİLERİ

    • Ağrı,
    • Yanma,
    • İçi su dolu yaralar,
    • Deri yüzeyinde kızarıklık,
    • Kırmızı kabarcıklar ve lekeler,
    • Uyuşma ya da karıncalanma.

    Zona nedir #1

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