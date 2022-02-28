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    Tirbuşon nedir

    Tirbuşon, mantarlı şarap şişelerinin kapaklarını açmak için kullanılan bir alettir. Dilimize Fransızcadan geçmiştir.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 18:10
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    Tirbuşon nedir

    Tirbuşon, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir araçtır.

    Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'tirbuşon'dur.

    Dilimize Fransızcadan geçmiştir. Yoğun içki satışının olduğu barlarda, kafelerde ve şarapçılıkta kullanılır.

    TİRBUŞON

    Genellikle, metal veya plastik yapıda olup, içeceklerin kapağını açmak için kullanılır.

    Başta şarap şişeleri olmak üzere mantar tıpa ile tıkanmış durumda olan tüm içecek şişelerini kolaylıkla ve zarar vermeden açmaya yardımcı olur.

    Bir şarap şişesinin en pratik ve sorunsuz bir şekilde açılmasını sağlayan tirbuşon çeşitlerinin başında vakumlu tirbuşon çeşidi gelmektedir.

    Tirbuşon nedir #1


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