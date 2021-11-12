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Lösemi nedir
Kan kanseri olarak adlandırılan lösemi; vücuttaki beyaz kan hücrelerinde oluşur. En yaygın çocukluk kanserlerinden birisidir. Löseminin birden fazla nedeni olabilir.
- Haber Merkezi
- 12.11.2021 - 13:55
Bir kan ya da kemik iliği kanseri olan lösemi, çocuklarda sıklıkla görülmektedir.
Löseminin birden fazla çeşidi ve birden fazla nedeni vardır. Kötü huylu bir hastalıktır ve tedavi edilmediğinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.
LÖSEMİ NEDİR
Lösemi; vücuttaki beyaz kan hücrelerinde oluşan kanser türüdür. Genellikle lökositleri veya beyaz kan hücrelerini etkiler. Kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.
Lösemi, 15 yaşın altındaki çocuklarda en yaygın görülen kanser türüdür. Günümüzde, tedavide başarıya ulaşma oranı yüzde 85'e çıkmıştır.
LÖSEMİNİN NEDENLERİ
- Ailede bir lösemi hikayesi
- Sigara kullanımı, akut miyeloid lösemi (AML) geliştirme riskinizi artırır
- Kemoterapi veya radyasyon gibi kanser tedavilerinde yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma
- Benzen gibi kimyasal maddelere maruz kalma
- Down sendromu gibi genetik bozukluklar
- Bazen “preleukemia” olarak adlandırılan miyelodisplastik sendrom gibi kan hastalıkları
LÖSEMİ BELİRTİLERİ
- Kemikler veya eklemlerde ağrı
- Çocuklarda nedeni belli olmayan bacak ağrıları
- Halsizlik
- Çabuk yorulma
- Efor sırasında nefes darlığı
- Boyun, koltuk altı ve/veya kasık bölgesindeki lenf bezlerinde genellikle ağrısız şişlikler
- Diş etlerinde ağrı veya kanama
- Kansızlık (anemi) nedeniyle ciltte solukluk