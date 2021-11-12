Lösemi nedir

Kan kanseri olarak adlandırılan lösemi; vücuttaki beyaz kan hücrelerinde oluşur. En yaygın çocukluk kanserlerinden birisidir. Löseminin birden fazla nedeni olabilir.

Bir kan ya da kemik iliği kanseri olan lösemi, çocuklarda sıklıkla görülmektedir.

Löseminin birden fazla çeşidi ve birden fazla nedeni vardır. Kötü huylu bir hastalıktır ve tedavi edilmediğinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

LÖSEMİ NEDİR

Lösemi; vücuttaki beyaz kan hücrelerinde oluşan kanser türüdür. Genellikle lökositleri veya beyaz kan hücrelerini etkiler. Kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Lösemi, 15 yaşın altındaki çocuklarda en yaygın görülen kanser türüdür. Günümüzde, tedavide başarıya ulaşma oranı yüzde 85'e çıkmıştır.

LÖSEMİNİN NEDENLERİ

Ailede bir lösemi hikayesi

Sigara kullanımı, akut miyeloid lösemi (AML) geliştirme riskinizi artırır

Kemoterapi veya radyasyon gibi kanser tedavilerinde yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma

Benzen gibi kimyasal maddelere maruz kalma

Down sendromu gibi genetik bozukluklar

Bazen “preleukemia” olarak adlandırılan miyelodisplastik sendrom gibi kan hastalıkları

LÖSEMİ BELİRTİLERİ

Kemikler veya eklemlerde ağrı

Çocuklarda nedeni belli olmayan bacak ağrıları

Halsizlik

Çabuk yorulma

Efor sırasında nefes darlığı

Boyun, koltuk altı ve/veya kasık bölgesindeki lenf bezlerinde genellikle ağrısız şişlikler

Diş etlerinde ağrı veya kanama